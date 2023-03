Sýkora vysvětloval soudu, jak jeho firmy nasekaly dluhy přes 200 milionů

Věřitelé chtěli objasnit, proč Sýkora nabízel klientům úroky z půjček na pořízení drahých kovů ve výši deset procent ročně, když zisk z prodeje představoval jednotky procent. Bývalý hokejista to vysvětloval tím, že prodeje zlata se uskutečňovaly na týdenní bázi s marží několika procent. Zlato tak firma půjčovala dalším společnostem s úrokem vyšším, než byl úrok klienta.

Sýkora u soudu uvedl, že měl obchodní styky s firmami Mošna, GZ Metal a První česká zlatnická, které za transakce se zlatem postupně přestávaly platit a dlužily mu 100 milionů korun. Nechtěl je po nich vymáhat, protože všichni plánovali vytvořit jednu velkou společnost, která by ovládla trh. Vymáhání by také bylo nákladné a věřil, že se mu nakonec podaří pro věřitele získat mnohonásobně více peněz prostřednictvím nově vzniklého subjektu. To se však nestalo, dnes jsou již některé pohledávky promlčené.