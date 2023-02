Tajemství okolo střelce zlatého naganského gólu. Někomu rána lízla hokejku, tvrdí legenda

Stříbro z olympiády? Jen to ne! Když už se čeští hokejisté dostali na olympijských hrách v Naganu do finále, nechtěli končit druzí. Legendární gólman Dominik Hašek o tom promluvil v pořadu Příklep na Sport.cz. „Připomínal jsem si naše skvělé fotbalisty z roku 1934, 1962. Říkal jsem, kurňa, vždyť jsme vyřadili USA, Kanadu, tak abychom se nevraceli s krásnými stříbrnými medailemi. Lidi by to taky oslavovali, ale já se chtěl vracet zlatej," přiznává Hašek. Promluvil i o vítězném gólu proti Rusku.

Legendární gólman Dominik Hašek o finále s Rusy v Naganu. Příspěvek z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Legendární gólman Dominik Hašek o finále s Rusy v Naganu. Příspěvek z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Článek Hašek se ve vzpomínkách vrací před bitvu o naganské zlato. Češi už měli jisté finále po vítězství nad Kanadou, v televizi pak sledovali, jak si vedou Rusové. „Za stavu 5:5 dal Pavel Bure v semifinále pátý gól," vybavuje si a hned věděl, kde je silná zbraň Sborné. „Nehráli jsme na něj osobku, ale Jirka Šlégr si ho víc všímal, znal ho z Vancouveru," líčí „Dominátor" a s úlevou říká, že se ve finále olympijského turnaje „ruská raketa" do šance nedostala. „Vlastně v každé řadě ale měli Rusové hvězdu. byl tam Fjodorov, Žamnov," vzpomíná brankář. Moderátor Honza Homolka připomíná jméno Jašin. „Byl pomalejší, ale silný na puku. Za mě byl přeceňovaný. Říkal jsem o něm, že je pochoďák," usmívá se Hašek. „V obraně byl třeba Žitnik, můj kamarád z Ukrajiny, co hrál tehdy za Rusko." Příklep s legendárním hokejovým gólmanem Dominikem HaškemVideo : Sport.cz Před finále experti každopádně dávali vetší šance soupeři. „Kdykoliv tahle chvíle nastane, kdy se Čechům nevěří, tak je to pro nás ideální vlna, na které se pluje k úspěchu," všímá si Martin Kézr, šéfredaktor sportovní redakce Práva a Sport.cz. Nešťastný začátek "naganské" sezony pro Dominika Haška, příspěvek z pořadu PříklepVideo : Sport.cz Finále bylo každopádně výsledkově vyrovnané. „Byli jsme nažhavení a v utkání pak i lepší. Měli jsme víc šancí. Jágr s Beránkem dali i tyčku, tak jsem říkal, do Prčic, aby mi tam nespadla nějaký rána, co by šla vedle a odrazila se mi mezi nohy," vypráví gólman, jaký strašák mu vrtal v hlavě. Nakonec ale bitva o zlato dobře dopadla. Stačil k tomu jediný gól, protože Hašek za svá záda touš nepustil. „Byla to krásná střela od Petra Svobody, někdo jí tečoval, já si myslím, že možná Milan Hejduk," překvapí Hašek při vzpomínce na klíčový moment finále. Olympijského vítěze z Nagana pořádně naštval bývalý šéf IIHF Fasel. Příspěvek z pořadu PříklepVideo : Sport.cz Usmívá se tomu, že Hejduk sám neví, zda ránu tečoval. „Říkal mi, že něco cítil, ale mohla to prý být soupeřova hokejka, jak do sebe byli zaklesnutí. Jasné je, že někomu to lízlo o hokejku. Je to vidět, jak se ta rána začne šmrdlat, I ten gólman neměl tu reakci ideální," dodává Hašek Co dalšího zaznělo v pořadu Příklep na Sport.cz. Podívejte se na video.