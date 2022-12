Trend světového hokeje, v němž Češi zaostávají. Bylo mi vyčítáno, co vymýšlíme, vzpomíná Jandač

Ve své pozici se mu tak běžně stávalo, že soupeři měli výrazně širší realizační tým. „Jenom Kanada, ta má třeba, já nevím, sedm lidí, kteří se trénováním zaobírají," upozorňuje a přidává zkušenost z olympijských her. „Vím, že pracovní tým na olympiádu do Korey měl 15 skautů, 15 lidí, kteří skautovali Evropu, aby připravili tým pro olympiádu," pokračuje v porovnávání s Kanadou. „My měli vlastně trenéry, jako nás, co jsme měli rozdělené a Jirku Fischera," říká Jandač.

Přesto prý nebylo možné prosadit si širší realizační tým. „Na co, k čemu, vždyť ten hokej je jednou vymyšlený, v čem se hrabete, co vymýšlíte, a to bylo před několika lety a bylo mi to vyčítáno," vzpomíná Jandač.