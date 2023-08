Útočník Pekař podepsal v AHL smlouvu s Hartfordem

Pekaře draftovalo Buffalo v roce 2018 ve čtvrtém kole na 94. místě. V minulém ročníku odehrál v AHL v základní části za Rochester 14 zápasů a připsal si čtyři body za čtyři asistence. V jednom utkání play off nebodoval. V ECHL sehrál za Cincinnati 28 duelů a zaznamenal 24 bodů za 13 tref a 11 přihrávek.

Odchovanec Jablonce nad Nisou odešel do zámoří už v 15 letech z Liberce. Do Česka se účastník dvou mistrovství světa dvacítek a jednoho světového šampionátu osmnáctek vrátil v sezoně 2020/21, kdy při odloženém startu severoamerických soutěží kvůli pandemii koronaviru odehrál za Liberec v extralize 13 utkání a zaznamenal gól a tři asistence. Za prvoligové Benátky nad Jizerou nastoupil v devíti duelech a měl bilanci 2+7. Potom zamířil do Rochesteru, za který za tři sezony sehrál 86 utkání a připsal si 16 bodů za čtyři trefy a 12 asistencí.