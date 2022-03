Válka zahájená Ruskem je trestuhodný čin! A tak Hartwall Arena už je minulostí

To spojení platilo přes dvacet let. Tak jako mají snad všichni hokejoví příznivci halu ve Stockholmu za Globen, ta v Helsinkách, v níž Češi před deseti lety vybojovali svou dosud poslední medaili z MS (bronz), je prostě Hartwall Arena. Jenže to už nyní neplatí...

Foto: Profimedia.cz Hokejová hala ve finských Helsinkách se už nebude jmenovat Hartwall Aréna.Foto : Profimedia.cz

Reklama