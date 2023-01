Varaďa kývnul kamarádovi, v úterý už byl na tréninku. Destinace je velmi překvapivá

Od dubna loňského roku, kdy v extralize dovedl hokejisty Třince k mistrovskému hattricku, nikde netrénoval. V záři i díky ikoně Devils a svému příteli Patriku Eliášovi absolvoval stáž v New Jersey, o dva měsíce už to vypadalo, že po Pavlu Paterovi převezme Sparta, ta však na poslední chvíli cukla a sáhla po Miloslavu Hořavovi. Nyní se Václav Varaďa objevil na ledě. Na místě, kdo by ho čekal jen málokdo... Na tréninku druholigového Tábora.

Foto: http://www.hctabor.com/ Václav Varaďa na tréninku hokejistů Tábora.Foto : http://www.hctabor.com/

Článek Jihočeští hokejisté, jimž v tabulce nadstavby skupiny Západ třetí nejvyšší soutěže patří včtvrté místo, čekal před úterním tréninkem na středeční zápas na ledě pražské Kobry solidní šok. Jistě při příchodu do šatny museli koukat, když v ní uviděli jednoho z nejlepších tuzemských trenérů současnosti... https://www.facebook.com/hctabor/posts/pfbid02aAc6VEfvjqvySXLVrAoT8eGqUv6gssA73a3HaCdfnSC4ZzNepsW2FyRsjeDG8MWFl Jak se Varaďa v Táboře ocitl? Může za to jeho kamarád a toho času generální manažer táborských hokejistů Aleš Krátoška. Ten navíc v prosinci po odvolání Radka Bělohlava dočasně převzal mužstvo jako trenér a minulý týden bylo oznámeno, že jím zůstane až do konce sezony. Foto: http://www.hctabor.com/ Václav Varaďa kývl na krátkodobou spolupráci svému kamarádovi Aleši Krátoškovi.Foto : http://www.hctabor.com/ S Varaďou je pojí nejen přátelský vzkaz, hodně toho spolu zažili i na střídačce. Mezi lety 2018 až 2020 dělal Krátoška Varaďovi asistenta u reprezentační dvacítky. Stejně to měli rozdělené i v minulé sezoně na střídačce nakonec zlatých třineckých Ocelářů. Nyní Krátoška oslovil Varaďu s nabídkou krátkodobé spolupráce pro Tábor. Jak dlouho bude trvat? Tipsport extraliga Kdyby se Sparta vydala po mé cestě, dosáhli bychom úspěchů, říká Varaďa