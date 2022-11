Kdyby se Sparta vydala po mé cestě, dosáhli bychom úspěchů, říká Varaďa

Jak moc jde jen odhadovat. Varaďa ani vyjednávací tým extraligového vicemistra se k probíhajícímu vyjednávání nevyjadřovali. Výslednou volbu poté osvětlil manažer Petr Ton. „S Hořákem (Miloslavem Hořavou) jsme seděli hned druhý den po ukončení spolupráce s Pavlem Paterou. Vypadalo to, že bude vše hotové a podepsané hned v pondělí. Miloš je přeci naprosto přirozená volba – Spartu skvěle zná, je to vítězný typ a fantastický trenér. A má na co navazovat. Finále minulého play off máme všichni pořád v hlavách. Všichni ho chceme překonat. A Hořák to má stejně, sám přiznal, že po sezoně neměl ze Sparty odcházet," popsal Ton na klubových stránkách Sparty.