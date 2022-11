Velké plány vzaly za své, Světový pohár se v roce 2024 hrát nebude

„Za poslední rok NHL a NHLPA pracovaly na plánech uspořádat příští Světový pohár; přední mezinárodní turnaj těch nejlepších hráčů; v únoru 2024. V současném prostředí to v tomto datu není možné. Pokračujeme s plánováním dalšího Světové poháru, doufejme, že to vyjde v únoru 2025," stojí v krátkém prohlášení.

Světového poháru v roce 2024 by se kvůli současné politické situaci a rozpoutané válce na Ukrajině neúčastnilo Rusko. Vyspělé evropské hokejové země nechtějí proti sborné hrát, velmi hlasití jsou v tomto ohledu zejména Finové a Švédové. A právě to může být jedna z hlavních příčin, proč NHL od února 2024 nakonec upustila.

„Nezahrnuli bychom Rusko, pokud bude současný status quo platit i v únoru 2024. Uvědomujeme si, že to by vzbudilo rozpaky. V současnosti nevidím pro Rusko místo na Světovém poháru, ale to se může změnit," tvrdil na začátku října při startu nové sezony NHL v Praze zástupce komisionáře Garyho Bettmana Bill Daly.