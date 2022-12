Výkonný výbor jsem nechránil, tvrdí po kritice Hadamczik. Už se nebrání podat trestní oznámení

Po středečním Hadamczikově vystoupení se ozval kupříkladu bývalý hokejista a dnes televizní komentátor Jakub Koreis, jenž na své sociální sítě vyťukal: „Výkonný výbor o ničem nevěděl? Vážně? Těžko si představit, že se na svazu dějí takové tunely (podle AH) a výkonný výbor o tom neví. Nebude to tak prezentováno proto, že Alois Hadamczik musí s VV vycházet? Těžko by po jejich členech mohl chtít schválit svoje vize a plány, kdyby je teď hodil pod autobus."

„Výkonný výbor jsem nechránil. To, že jsou členové statutární zástupci a mají spoluzodpovědnost, je věc jiná," uvedl nyní. Dále přidal, že policie si již vyžádala výsledky auditu. A taky už není tak razantní, že nebude podávat na viníky žádná trestní oznámení, jak tvrdil ve středu. A že je to „zbytečné", protože ho už dříve podal Petr Dědek. „Kdyby trestní oznámení podané Petrem Dědkem bylo nedostatečné, tak se nebráním podat nové."

Hadamczik rovněž během "tweetovacího odpoledne" reagoval na svého předchůdce Tomáše Krále, jenž ve středu ironicky komentoval zveřejněný audit a poznámky o tom, že lidé ze svazu utráceli peníze z firemních karet za luxusní věci v obchodem v pražské Pařížské ulici. Král pro ČTK prohlásil: „Já si myslím, že je to celé akce hodná Hadamczika. A udivuje mě, jak mu to někteří žerou. Typické pro jeho vyjadřování ale je, že on vždy řekne A, ale už zapomene říct B. Takže když se řekne, že jsem použil kreditku na nákupy v Pařížský, tak to bylo jen na nákupy, které se týkaly svazu. Musel bych být přece magor, abych to platil ze svého."