KOMENTÁŘ: Audit jako facka českému sportu i hokejovému hnutí. Vážně nikdo nic nevěděl?

Těžko říct, jestli slavná módní společnost Louis Vuitton nově zařadila do své nabídky velké hokejové bágly s ikonickými písmeny LV. A těžko rovněž říct, jestli jiná luxusní francouzská značka Cartier nově vyrábí i časomíry na hokejové zimáky. Katalogy o tom mlčí, výlohy v nablýskané Pařížské ulici také, ale nejspíš je to dost možné, protože za co jiného by hokejoví bafuňáři měli v jejich pražských obchodech utrácet až statisíce korun ze svazových karet.

Foto: Sport.cz s využitím Profimedia Bývalé vedení Českého svazu ledního hokeje a dceřiné společnosti Pro-Hockey podle forenzního auditu nepracovalo jako řádný hospodář. Bývalý šéf ČSLH Tomáš Král nechce audit komentovat.Foto : Sport.cz s využitím Profimedia

Článek Zkrátka tolik očekávaný audit hospodaření hokejového svazu „vyplivl" ven i pár bulvárních kousků včetně toho, že hokejové honoraci prý dle parafrázovaných slov Aloise Hadamczika nestačila pěkná sponzorská škodovka, ale pořídila si rovnou Porsche Cayenne – koneckonců je to stejný koncern –, které ale vzápětí s velkou ztrátou prodala. Však hoďte kamenem, kdo někdo někdy nekoupil něco blbě, že? Ostatní Nákupy v Pařížské či luxusní auta. Hadamczik prozradil, jak na svazu vyletěly stovky milionů do luftu Děsivé je i zjištění, že za hokejovou Síň slávy – což o to pěknou, leč poněkud zastrčenou v Galerii Harfa – za sedm let zaplatil 106 milionů korun, což představuje 1,25 milionu za měsíc či 1 752 korun za každou denní i noční hodinu. Až si říkám, jestli by neměli zájem si pronajmout můj domek, klidně za polovic, a já bych se zatím na pár let vysekl s rodinou někde na Seychelech. Dost ale ironie. Teď k smutné realitě. Alois Hadamczik, jenž coby nový prezident svazu nechal audit zadat – koneckonců nemohl ani jinak, neboť mu takový úkol uložila volební konference – označil dění za selhání jednotlivců, které ale nechtěl jmenovat. A ani nehodlá na ně podat trestní oznámení. Není těžké odvodit si, o koho jde, leč pánové teď nejsou tak podstatní, jako skutečnost, že nikdo jiný o mejdanu za bílého dne údajně nevěděl. Muži z výkonného výboru, tedy jakési hokejové vlády, prý podle Hadamczika neměli o hospodaření svazu ponětí. I viceprezident Aleš Pavlík, pod kterého spadala ekonomika a marketing, teď prý jen nad zjištěními kroutil nevěřícně hlavou. Ostatní Moravec v Síni slávy: Byl jsem blázen, hokeji jsem obětoval všechno Vážně? Hadamczik se odkazuje na zápisy z jednání, v nichž žádná spoluvina není patrná a nelze vyčíst. Dobrá! Ale jestliže desítka mužů, která seděla u jednacího stolu s bývalým prezidentem Králem a rozhodovala o směru tuzemského hokeje, se ani v nejmenším nezajímala o hospodaření svazu, tak to je tuze tristní zjištění. A jestli v českém hokejovém rybníčku, kde to jinak poměrně hlasitě žbluňká, nic neslyšela a neviděla, pak jaký je smysl této hokejové vlády? Vždyť na podivné transakce bývalého prezidenta Krále upozorňoval web Sport.cz už před půl rokem. Tipsport extraliga Králův střet zájmů. Na účet mu přicházely podezřelé platby od hokejových subjektů Na kolik prospěšně tedy oni pánové zastupují široké hokejové hnutí, kterým byli do funkce zvoleni? A byť zrovna oni nekupovali časomíru od Cartierů, tak neměli by z děsivých zjištění taky vyvolat vlastní zodpovědnost? Nebo je teď prezident Hadamczik chrání, protože ještě rok a půl budou součástí jeho establishmentu? Zveřejněný audit je zároveň další fackou, který tuzemský sport schytal. Jeho čelní představitelé, z nichž mnozí už mají dotační škraloup, teď hlasitě křičí o vyšší částku ze státního rozpočtu a poukazují, že je sport ve své největší krizi. Říkám, že křičí právem. Leč vzhledem k tomu, že se v pondělí rozjel soud o podivném udělování sportovních dotací na pražském magistrátu, v úterý přišla zpráva o předražených nákupech lodí na veslařském svazu a teď napovrch vypluly informace o hokejových kaufech na Pařížské, pak se nedivím, že mnozí politici skutečně berou sport za neprůhlednou žumpu, do které nemá smysl házet stamiliony navíc. A to je na tom to nejsmutnější, protože drtivá většina lidí ve sportu včetně hokeje to nedělá kvůli kabelkám od Louis Vuitton či svezení v porsche, ale kvůli ryzí lásce ke sportu. Robert Sára Sportovní žurnalistice se absolvent Masarykovy univerzity (obor historie - žurnalistika) věnuje od roku 1999. Zaměřuje se především na hokej, jako reportér se účastnil řady světových šampionátů, motorsport a sportovní politiku. Více než 20 let působil v MF DNES, v roce 2021 přešel do Sport.cz.