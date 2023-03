(Zá)skok roku? Opoře se rozbil suspenzor a náhradní gólman dvě minuty čaroval

Krádež za bílého dne. Za takový zákrok by se rozhodně nestyděli ani hvězdní brankáři NHL. Jasný gól se povedlo zachránit gólmanovi univerzitního týmu Engineers Prague Ondřeji Mannovi. A to přitom přišel do branky nerozchytaný jako záskok na pouhé dvě minuty. Jedničce Pražanů se totiž rozbil suspenzor…

Foto: Lucas Kozel/Univerzitní hokej Brankář pražských Engineers Ondřej MannFoto : Lucas Kozel/Univerzitní hokej

Článek První zápas semifinálové série Univerzitní ligy ledního hokeje. Pražské derby mezi Engineers a studenty Univerzity Karlovy. Domácí hráči drží na startu druhé třetiny těsné vedení 1:0, když z ničeho nic signalizuje jednička Inženýrů Jakub Maličkay, že musí střídat. „Přijel ke mně a říkal, že musím do brány, že se mu utrhl suspenzor. V takový situaci jsem samozřejmě nemohl nic namítat, protože to je nejdůležitější část výstroje," usmál se Ondřej Mann, jenž v základní části odchytal pouhé dva duely. Ostatní Zloděj navštívil šatnu obhájců titulu a ukradl výstroje! Celá liga se spojila a vybrala na nové Během krátkého dvouminutového pobytu na ledě ovšem nebyl bez práce. Připsal si hned tři zákroky. Ten poslední byl tedy výstavní. Hostující Viktor Martínek dostal přihrávku na pravou stranu, kde byl úplně osamocený, ale Mann tygřím skokem zachránil favorita od jasného gólu a schoval puk do lapačky. 👀 Byl tohle záSKOK roku 🤯?! Včera nabídl @unihokej další neuvěřitelný příběh! Za stavu 1:0 měl Kuba Maličkay problém s výstrojí a do branky tak musel na 2 a půl minuty naskočit Ondra Mann. A vyšvihl tam regulérně HIGHLIGHT OF THE YEAR 🔥🔥🔥!!! 🎥⬇️ pic.twitter.com/R7gaUQLExl — Engineers Prague (@EngineersPrague) March 16, 2023 „Byl jsem hrozně rád, že se to povedlo. Asi nejhezčí pocit pro gólmana, když skočím po puku a cítím kotouč v košíku. Ale hlavně se mi ulevilo, že jsem to klukům nezkazil," líčil 24letý student. Spoluhráči se k němu hned sjeli a s úsměvem mu gratulovali, jako kdyby vstřelil gól. Zápas tím ovšem pro Manna přesto skončil. „Už jsem viděl Kubu, jak se vrací do brány, takže jsem si jel užít chválu ještě na střídačku," smála se dvojka Pražanů. „Kuba se taky jenom smál. A po zápase mi říkal, že on by tohle nechytil. Tak jsme se dohodli, že jsme vlastně udělali taktické střídání," vtipkoval Mann. Foto: Lucas Kozel/Univerzitní hokej Brankář pražských Engineers Ondřej Mann na střídačceFoto : Lucas Kozel/Univerzitní hokej Za dvě minuty se však stihl zapsat jako hlavní hrdina večera. „Byl to jeden ze životních zákroků, i když samozřejmě hrálo velkou roli štěstíčko," uvědomoval si Mann. Engineers nakonec zvítězili 3:1 a do semifinále hraného na tři vítězné zápasy vstoupili úspěšně. Podcasty a pořady O prognózách v play off, probuzené Kometě i sparťanské mašině, která se umí zakuckat

