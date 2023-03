O prognózách v play off, probuzené Kometě i sparťanské mašině, která se umí zakuckat

„U série Sparty s Třincem bych zkusil dát do každého kanónu jeden náboj. Do toho sparťanského bych dal hlad po úspěchu. A teď jeden do toho třineckého. Sparta už v minulosti v play off několikrát ukázala, že pokud to nejde úplně lehce a soupeř se do ní umí zakousnout, tak s tím má potíže. Vzpomínám, jak na ni vyzrála Kometa i Liberec a mám pocit, že je to v té sparťanské mašině zakódováno. Pokud budeme trenéra označovat za vrchního mechanika, tak je na něm, aby to odšteloval. Protože Třinec je přesně tým, který umí nasypat písek do oleje," varuje však Kézr.