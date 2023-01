Duel to byl o to pikantnější, že na střídačce se proti sobě postavil manželský pár. Jan Lucák trénuje český výběr, jeho žena Nicol Lucák Čupková ten slovenský. Převahu měly od první minuty Češky, které první třetinu vyhrály na střely drtivým rozdílem 18:4, ale recept na skvěle chytající Sumegovou nedokázaly najít.

@narodnitymzen do 16 let právě vyhrál EYOF ‼️ @olympijskytym 🦁🇨🇿 pic.twitter.com/6ROsaFMTDt

Povedlo se to až ve druhé části nečekaně v oslabení, kdy ujela Linda Vocetková, jedna z účastnic nedávného mistrovství světa hráček do 18 let. Za Slovenky na zmíněném šampionátu zářila 14letá kometa Nela Lopušanová, která nechyběla ani v Rakousku, ale české reprezentantky si na ni dávaly speciální pozor.

Patnáctileté Volopichové by na vítězství ve slopestylu stačila už známka za první finálový pokus, ale druhou jízdou ještě hodnocení vylepšila a vyhrála před Yunou Scheieggerovou a Sohou Janettovou. Obě Švýcarky ve středu ovládly kvalifikaci v níž byla Volopichová čtvrtá. "Chtěla jsem věřit tomu, že to po první jízdě tak zůstane. Ale pak jsem se zlepšila a už jsem to věděla. Bylo to překvapivě super, jsem ráda, že jsem odjela obě jízdy," uvedla Volopichová v tiskové zprávě.