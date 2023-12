Pardubický majitel po obratu: Můj nejsilnější okamžik od chvíle, kdy jsem spojil život s Dynamem

Jsou to shodou okolností čtyři roky, co Petr Dědek netrávil silvestra v exotice, ale po dlouhé době se rozhodl ho prožít v Česku. A tak ho před koncem roku známí vytáhli na hokej do tehdy živořících Pardubic, které se miliardář rozhodl díky zdejší divácké atmosféře koupit a vzkřísit.