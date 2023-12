Už ne tolik od svých spoluhráčů vrstevníků, ale na šampionátu ve Švédsku si stejně někdo rýpne. „Sem tam si na mě houknou ti starší z realizačního týmu,“ prozradil důrazný forvard. „A často to čtu v komentářích nebo dostávám i rýpance do zpráv. Někdo se pořád najde,“ culil se.

Někdy dokáže najít i originální narážku na své příjmení. „Občas si na internetu přečtu i dobrý vtip,“ líčil. „Neštve mě to. I když je to pořád dokola. Ale co už,“ smál se. Sám přitom není fanouškem slavného snímku. „Viděl jsem to jenom jednou v životě. Navíc z donucení rodičů. Ani jsem to nevydržel dokoukat,“ překvapil.