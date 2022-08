Pastrňák baví na ledě i na pódiu. Kdy dostane smlouvu na moderování?

Coby moderátor by se nejspíš galavečeru Zlatá hokejka chtěl vyhnout, protože koneckonců on v něm nejspíš ještě pár let bude hrát hlavní roli coby odměňovaný. "Ale kdyby to bylo něco jiného, jiný sport, tak bych si možná troufl," řekl Pastrňák, aby hned vzápětí přidal: "Teď jsem si naběhl. To budou chodit smlouvy na moderování."

Že mu spontánnost je vlastní, prokázal, když od Písařovicové dostal otázku, proč má teď pod nosem knír, když to nedávno byly vousy. Nejdřív se ujistil, že už je po desáté večer, aby pak bez okolků vypálil: „Prostě jsem se ožral a oholil to."

Zároveň ale zachoval i noblesu, když coby král opouštějící trůn upřímně pogratuloval Ondřeji Palátovi a dodal: „V mých očích už to měl získat minulý rok."

A o čem dalším po skončení pořadu mluvil?

O uplynulé sezoně.

Byla náročná a dlouhá. Měli jsme zranění, a přesto že jsme udělali sto bodů, tak tím, že je naše konference nabitá, jsme chytili do play off velice kvalitní tým (Carolina). Nestačili jsme na ně. Bylo to zklamání. Už mám za sebou osm sezon a zatím jsem byl blízko Stanley Cup jen jednou, takže čas letí. Mrzí to každý rok, tak aspoň že vyšla bronzová placka za nároďák. To byla super náplast.

O nabitém létě.

Program je v Česku náročný, na druhou stranu zažívám léto, kdy jsem zdravý a nemám moc starostí s přípravou na novou sezonu. Mohu pořádně zamakat, což se mi poslední tři roky moc nedařilo. Soustředím se hlavně na to. V pátek budu hrát exhibici ve Žďáru nad Sázavou. Charitativní akce jsou pro dobrou věc. Pro nás je to maličkost a během dvou tří hodin pomůžeme mnoha lidem, proto se snažíme najít prostor.

O posledním večírku pro Boston.

Krejča (David Krejčí) se vrací. Jak jsem ho viděl na nároďáku, tak je to pořád stejný hráč, umí do toho šlápnout a moc se těším na naši spoluhráči. To samé Bergeron. Jsou to naši dva nejlepší centři, kteří s Marchandem patří ke staršímu jádru, vyhráli Stanley Cup. A co bude za rok? Bude to bolet, ale uvidíme, jak to dopadne. Soustředím se na tuto sezonu.

O prodloužení smlouvy.

Boston měl teď před sebou důležité podpisy, které musel udělat. Já se soustředím na léto. To je moje priorita. Mám smlouvu ještě na rok, tak to teď vůbec to neřeším. Chci se hlavně dobře připravit.