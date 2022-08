Palát: Vyhrát Zlatou hokejku je super, ale medaili z mistrovství světa ještě víc. Sním o ní

Vy jste přitom typ hráče, který nikdy nebude moc získávat individuální trofeje, že? Jste spíš ten, kterého chce mít každý v týmu jako spoluhráče.

Samozřejmě vyhrávat individuální trofeje není to, proč hrajeme hokej. Ale získat Zlatou hokejku je super, nikdy by se mi o tom ani nezdálo. Ovšem když vyhrajete Stanley Cup nebo přivezete jakoukoliv medaili z mistrovství světa, tak to je víc. Já se snažím hrát týmově a měl jsem štěstí, že jsem mohl hrát ve výborném týmu (Tampa). Všechno si tam sedlo a my vyhráli nejvíc, co se dalo.

Vítězem ankety Zlatá hokejka se stal Ondřej Palát. Na trůnu vystřídal Davida PastrňákaVideo : Sport.cz

Letos to ale do třetice ve finále Stanley Cupu nedopadlo. Jak vidíte zpětně sezonu?

S Tampou jsme vyhráli dvakrát za sebou a měli jsme tým na to, abychom to zvládli i potřetí. Sezonu jsme začali výborně a skončili jsme ji ve finále. Z týmového hlediska byla tedy úspěšná, ale bohužel jsme nevyhráli pohár, což mě mrzí. Colorado si to zasloužilo, byli o trochu lepší.

Teď odcházíte do New Jersey Devils. Brali si vás i proto, abyste jim předal kus té vítězné DNA?

Určitě. Mají mladý tým, chtěli nějakého staršího kluka, který už to vyhrál a pomohl by mladším. I proto jsem si vybral Devils, protože je to perspektivní tým s mladými hvězdami a myslím, že do budoucna mohou vyhrát Stanley Cup. A já budu dělat maximum, abychom byli nejlepší, dostali se do play off a uspěli.

Rozhodují zkušenosti?

Ano. Z deseti let v Tampě jsem byl v play off osmkrát, dvakrát jsme vyhráli a dvakrát jsme prohráli ve finále. Taky jsme prohráli po výtečné sezoně 2019 s Columbusem v prvním kole 0:4, což nás neskutečně nakoplo. Zkušenosti hrají roli.

Vedle vás sedí David Pastrňák, jak moc vás mrzí, že nakonec na olympiádu nejeli hráči z NHL a vy si třeba spolu nezahráli v lajně?

Každý hráč chtěl na olympiádu jet, ale sešlo z toho. S Pastou jsem si zahrál jen jednou na Světovém poháru, ale to jsme byli ještě hodně mladí. Těším se, že si někdy spolu zahrajeme na mistrovství světa a taky tam získám nějakou medaili, kterou ještě nemám. To je můj další sen a cíl.

Jak trávíte léto v Česku?

Když hrajete finále Stanley Cupu, vždycky máte kratší léto. Musím zregenerovat tělo, odpočinout si. Ale poté, co jsem se domluvil s New Jersey, jsme tam s manželkou hned letěli, abychom se podívali na školky, obhlédli to, jak to tam vypadá. To nám pomohlo a teď se tam těšíme.

Co říkáte na senzační čtvrtfinálový postup reprezentace do 20 let přes USA?