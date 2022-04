Jágr: Mládež na Kladně je i má ostuda. Se vzkříšením slavné značky mu pomůže Plekanec coby šéf

S Tomášem Plekancem tak od příští sezony plánují velký restart a klíčová je proto i záchrana extraligy v baráži, která startuje 17. dubna.

Co jste dětem poradil?

Snažíme se, aby v této škole byla většina cvičení, která dopomohla mně se dostat na vrchol a která pořád dělám, abych se udržoval. Věřím, že i teď pomohou dětem, aby byly kvalitnější a dotáhly to někam k obrazu mému. Aby v tom pokračovaly a trenéři je nezkazili.

Daří se to?

Co jsem viděl, tak dělají cviky, které dělám je. A které jsou v hokeji nejdůležitější. Cviky jeden na jednoho, cviky na střelbu, tedy vše, co potřebujete, abyste byl rozdílový hráč. Na to se musíte zaměřit. Já nejsem zastánce, aby někdo zkoušel věci, které použijete jednou za život. Dáte gól, který sice všichni uvidí na YouTube, ale dáte jen jeden. Trénujte věci, které můžete používat desetkrát dvacetkrát za zápas. Opakujte je tisíckrát denně, abyste u nich vůbec nepřemýšlel a tělo je dělalo automaticky. Vždycky jsem věřil, že tvrdá práce a opakování je daleko víc než talent.

Vážně?

Talent má výhodu na startovní čáře. Když se k tomu postaví poprvé a vedle něj bude netalentované dítě, tak mu to půjde líp. Ale ještě to neznamená, že když to netalentované dítě bude cviky častěji opakovat, že se síly nevyrovnají. Říkám, že tvrdá práce je 80 procent a talent 20 procent. Pokud ale talentované dítě bude trénovat jako netalentované, tak by mělo vyhrát.

Dnešní děti jsou další generací, pro kterou jste vzorem. Cítíte zodpovědnost?

Hlavně by pro mě měla být zodpovědnost tady na Kladně. Pro mě by bylo nejlepší, kdybych mohl říct, že za pět sedm let, budeme mít nejlepší mládež v republice, což by teď měl být náš cíl. Když jsem odcházel, tak jsme měli jednu z nejlepších mládeží v republice. Spousta hráčů odsud mířila do NHL, ale v posledních letech se nám to nedaří. Na druhou stranu je výhoda, že kdybychom ty talentované děti a mládež měli, je šance, že dostanou u nás příležitost v extralize či 1. lize, větší než jinde. Opravdu to tu chceme mít založené na odchovancích a nemůžeme si dovolit kupovat drahé a hotové hráče. Já budu nejšťastnější, když se nám to povede, protože to bude pro nás i nejlevnější.

Jak to chcete změnit?

Pleky (Tomáš Plekanec) se chce angažovat u mládeže v daleko větší roli, měl by ji od příští sezony řídit. Ale neznamená to, že by neměl hrát. Chceme zase dostat kladenskou mládež na úroveň, která tady byla dřív. To je pro mě největší cíl. A je pro mě trochu ostuda, že se nacházíme tam, kde se nacházíme (junioři Kladna letos spadli z extraligy). U mládeže dojde k velkým změnám. Bude to restart, protože nic jiného nám nezbývá.

Pomůže k lepším výsledkům?

Věřím, že ano. Nemohu být pořád na zimáku a musím najít lidi, kteří absolutně věří mým věcem a táhnou za jeden provaz. Aby byli loajální. Že když tady nejsem, pořád dělají stejné věci. Musím jim důvěřovat, protože se nemohu naklonovat. Když má někdo jiný názor, musí jít trénovat jinam, nebo se přizpůsobit. Protože když vyjdete z trenérské kabiny, musíte mít jednotný názor a jeden cíl. Musíte táhnout za jeden provaz, jinak do cíle nedojdete. Když každý tahá jinam, tak se motáte v začarovaném kruhu. Ne, že někdo něco odkejve, protože stojím vedle, a když odejdu, dělá si to stejně po svém.

Jsou kvalitní trenéři velkou bolestí českého hokeje?

Ano. Většina lidí problémy hází na děti, že ztratily pohyb, že ho mají málo. Já si myslím, že je to hodně o trenérech. Trénink se dá udělat různými způsoby a člověk, který tomu moc nerozumí, nerozezná rozdíl. Ale člověk, který to hrál na vysoké úrovni, pozná jakýkoliv detail. Vždycky jsme se s Růčou (Martinem Ručinským) bavili, že u hráče, který trénink odjede na 80 procent, to trenér nemůže zjistit. Je to v hráčích a rozdíl 20 procent je přitom ohromný. Trenéři u mládeže musí být víc akční. Mně vadí, že spousta trenérů tam stojí, nechává dětem volnost.

To je špatně?

Trenér by měl být učitel, vychovatel. Nemůže tomu dát jen volný prostor. Věřím, že spousta problémů, který svaz má, se může zachránit kvalitou trenérů a jejich přístupem. Ale ne každý chce dělat trenéra, protože to není finančně ohodnocené. Tam je celý zakopaný pes. Vidím to i na Kladně. Když dáte trenérovi 35 až 40 tisíc, tak je to pro někoho podprůměrný plat. Já vím, že přes týden mají třeba jen dvě hodiny, ale oni musí dělat sedm dní v týdnu, protože přes víkend mají zápasy. Nemohou se věnovat rodině. Musí se obětovat dětem, musí to brát, že jsou to vlastně vaše děti. A takových trenérů moc není. Věřím, že to je všechno v trenérech a u nich to začíná.

Jak klíčové je tedy pro Kladno zvládnout baráž, do které půjdete proti Vsetínu, či Jihlavě?