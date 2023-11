Adam Jiříček: Šampionát v Česku je motivace, v Praze bych rád fandil bráchovi

„Myslím si, že snem každého hráče je zahrát si na mistrovství světa a reprezentovat svoji vlast. A když se to hraje na domácí půdě, tak to musí být něco neskutečného a nepoštěstí se to každému. Každý rok se hraje jinde, takže je to výjimečná situace,“ řekl Jiříček.

S ohledem na svůj věk a současné výkony nepatří mezi hlavní kandidáty na start na květnovém šampionátu v Praze a Ostravě. V Česku se ale vrcholná akce koná vždy přibližně jednou za jedenáct dvanáct let. Předchozí turnaje se zde hrály v letech 1992, 2004 a 2015. Jiříček tak bude mít šanci, pokud bude v kariéře úspěšně pokračovat, zahrát si na dalším domácím MS. „Doufám, že mě to taky potká a někdy to zažiju,“ přál si.

V aktuální sezoně bude držet palce staršímu bratrovi, který si na seniorském šampionátu zahrál již loni a podílel se na zisku bronzové medaile. „Nějaká šance tam je a moc mu přeju, aby se tam dostal. Rád bych se tam jel podívat,“ řekl Jiříček, jenž jako divák sledoval v pražské O2 areně zápasy reprezentace na MS v roce 2015. „S bráchou i tátou jsme jezdili se koukat na zápasy. Pokud by se mi teď podařilo vidět tam bráchu, bylo by to zajímavé,“ podotkl s úsměvem.

Jiříček v aktuální sezoně nastupuje za reprezentační výběry do 18 a 20 let. V jejich dresu se ale na vrcholné akci doma nepředstaví. „Ani nevím, kde se teď bude hrát. Dvacítky byly v Kanadě a teď budou ve Švédsku, na Česko to asi jednou vyjde. Ve Vítkovicích se ale hrálo nedávno,“ uvedl Jiříček s poukazem na sezonu 2019/20, kdy se juniorské MS hrálo v Ostravě a Třinci.

Foto: Ondřej Hájek, ČTK Utkání turnaje pěti zemí hokejistů do 20 let: Česko - Švédsko. Zleva Filip Bystedt ze Švédska a Adam Jiřiček z Česka.

S bratrem, který druhou sezonu působí v zámoří, je v častém telefonickém kontaktu. „Voláme si prakticky každý den a vždy si chvilku pokecáme. Většinou večer, než já jdu spát a on už má po tréninku,“ řekl Jiříček. Davidovy zápasy ale živě sledovat nestíhá. „Někdy se podívám ze záznamu, když mám trochu času. Brácha ale naše zápasy živě sleduje,“ prozradil. Rady prý ale nedostává. „Občas mi něco řekne, ale spíše se bavíme o tom, jak se nám daří jako mančaftu. A on má vždy nějaký chytrý poznatek,“ řekl.

Plzeň zatím neprožívá extra vydařenou extraligovou sezonu. Na jejím začátku byla i poslední v tabulce, aktuálně je desátá. „Byli jsme na spodku a nějakým způsobem jsme se z toho dostali, ale furt to není, co chceme. Chceme se odrazit mnohem více a hrát výše, než teď jsme,“ řekl Jiříček, který v extralize debutoval v minulé sezoně a aktuálně má na kontě 28 startů. „Každým zápasem je to lepší a lepší. Měl jsem štěstí, že jsem si to mohl minulý rok vyzkoušet, oťukat a letos do toho vlétnout naplno,“ pochvaloval si.