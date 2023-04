Bejby chci tě hafo aneb Bizarní goalsong české osmnáctky na MS. Trenér hráče brání

„Bejby chci tě hafo, bejby tak pojď na to. Ukazuje ass, já slintám jak pes, chci ji mít nahoře bez," zpívá se například v refrénu perverzní skladby, která na sociálních sítích už od vydání na konci listopadu sklízela silnou vlnu nepochopení.

Že si tenhle song dospívající kluci pouští v kabině, to je asi zcela pochopitelné. Ostatně skladba zněla i z kladenské šatny po oslavách záchrany extraligy. Zvolit si ale Hafo jako písničku po vstřeleném gólu? Kontroverzní krok.

Když je šance propagovat české písničky na mezinárodním poli, určitě by šlo sáhnout ke kvalitnější tvorbě. Teď můžeme být rádi, že slovům na stadionu ve švýcarském Porrentruy rozumí jen Češi a Slováci.

Každý celek na turnaji si může vybrat vlastní úryvek z libovolné písničky. Kdo z českého týmu zvolil právě Hafo? „Týmová domluva. Rozhodli jsme to společně," prozradil útočník Vojtěch Hradec. „Byly tam asi tři varianty, jednu jsem zasekl," podotkl trenér Jakub Petr.

Skladba se sexuální tématikou mu nevadí. „Tohle je vždycky volba kluků. Když dají gól, ať se hraje to, co si vyberou. Jsem už starej chlap, ale s tímhle songem nemám žádný problém. Vnímám, jak se chovají mladí," uvedl v rozhovoru pro hokej.cz.

Ačkoliv média nečte, kritické ohlasy v Česku přesto zaznamenal. „Ať si každý kritizuje, co chce. Takové děti má spousta lidí doma," mínil. „Důležité je dát gól. A co po něm bude hrát, to mi je úplně ... tam vzadu někde," usmál se kouč.