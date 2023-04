Blamáž osmnáctky odvrácena nejlepším způsobem. Spadl nám kámen ze srdce, ulevilo se Petrovi

Po úvodní porážce po nájezdech se Slováky byli čeští hokejisté do 18 let pod pořádným tlakem. Pokud by zaváhali i s Německem, nejspíše by je místo čtvrtfinále mistrovství světa čekal boj o udržení v elitní divizi. Ale mladíci blamáž nepřipustili a za vítězstvím směrovali od první minuty. Nakonec soupeře deklasovali 7:1 a výrazně se přiblížili postupu do vyřazovacích bojů. „Spadl nám obrovský kámen ze srdce. Jistotu čtvrtfinále ještě nemáme, ale klíčový zápas jsme zvládli,“ ulevilo se v rozhovoru pro hokej.cz trenéru Jakubu Petrovi.

Foto: IIHF Trenér české osmnáctky Jakub Petr.