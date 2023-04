Německo - Česko 1:7 Osmnáctka si na MS spravila chuť, Němce deklasovala

Čeští hokejisté do osmnácti let si po nepovedením vstupu do světového šampionátu (prohra 2:3 na nájezdy se Slovenskem) spravili chuť. Ve svém druhém utkání ve skupině A ve švýcarském Porrentruy deklasovali Německo 7:1. Dvěma góly se na tom podíleli útočníci Eduard Šalé a Vojtěch Hradec. V neděli od 17:00 čeká svěřence kouče Jakuba Petra duel proti favorizovaným Švédům.

