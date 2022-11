Chlapík vzal zklamání z minulé sezony za správný konec, dál touží po velké akci

"Už bych se k tomu moc nevracel. Nejvíc mě štvala olympiáda, na kterou jeli jen hráči z Evropy. V té době jsem hrál nejlepší hokej v kariéře, to mě mrzelo. Mistrovství světa jsem chápal. Přišel nový kouč, neznal mě. Přesvědčit ho za dva zápasy je těžké, určitě mu nic nezazlívám. A kluci nakonec vybojovali bronz, takže tam nejde moc co říct," řekl Chlapík v rozhovoru s ČTK a deníkem Sport.

Po neúspěšné olympiádě vystřídal Filipa Pešána Kari Jalonen. Opomenutí ze strany finského trenéra nebral ani na okamžik nijak osobně. "Vůbec. To bych byl hloupej. Z každé negativní situace se snažím vzít to pozitivní. Zase mě to v něčem posunulo. Kdybych mu to zazlíval, nebylo by to správné. On musel udělat rozhodnutí. I když jsem byl zklamaný, za zlé mu to rozhodně nemám," ujistil Chlapík.

Nad další pozvánkou do reprezentace proto vůbec neváhal. "Jsem vždycky rád, když se mi trenér ozve. Jsem zastáncem toho, že když je člověk zdravý, měl by přijet. Vždycky si toho strašně vážím a chci odevzdat to nejlepší. Teď jen musím zabojovat, vzít to pozitivně a jet dál," konstatoval Chlapík.

V jeho čtvrtečním gólu byl přesto kus symboliky. Jeho opomenutí v nominacích bylo velkým tématem. Nabídl ale ukázkový příklad, jak se k věci postavit. "Chuť mám pořád obrovskou, jsem mladý a reprezentační kariéra pro mě nekončí. Pořád mám v hlavě cíle, jichž chci dosáhnout. Je to třeba právě i účast na mistrovství světa. Co jsme se s Karim bavili, chce mě vidět v tom nejlepším světle. Každý zápas je pro mě proto důležitý, abych si to místo vybojoval. Na šampionát jezdí i kluci z NHL a je těžké se tam dostat, jen musím trenéra přesvědčit, že tu ofenzivní roli bych mohl mít."

Od této sezony působí ve švýcarské lize, která má čím dál větší respekt. "Je to kvalitní soutěž a hraje se tam hodně rychlý hokej. Je to jiné než česká liga. Podobá se to americkému stylu. Hodně se nahazuje, lítá se. Jsou tam opravdu top Evropani. První dvě lajny všech týmů jsou hodně našlapané. Ze začátku jsem si musel zvykat. Systém, který v Ambri hrajeme, je trochu specifický. Je to rozlítaný hokej. Bere to hodně sil. Je to jiné, takový systém jsem ještě v kariéře nezažil. Ale člověk se musí podřídit. Začne více přemýšlet, sváže ho to. Po nějakých deseti zápasech jsem zase začal hrát to svoje. A teď už se cítím dobře," pochvaloval si Chlapík.

Jen body mu přiskakují na konto o něco pomaleji než v minulém ročníku ve Spartě, kde ovládl bodování i tabulku střelců v základní části. "Vím, že body nejsou ideální. Beru to tak, že je to zase určitý posun v kariéře. I má pozice ve Spartě byla asi větší, ale nějak se s tím musíte vypořádat. Chtěl bych mít bodů víc, to je jasné. Šance jsem na to taky měl. Kdybych je neměl, beru to jinak. Každý zápas se do nich ale dostanu, tak věřím, že i ta produktivita bude lepší," podotkl Chlapík.

Vedle změny hokejového stylu vstřebává i jednu mimořádnou změnu v osobním životě. Před čtyřmi měsíci se stal otcem malého Samuela. "I když jsem hokej domů moc netahal ani předtím, teď je to jiné v tom, že tam čeká ten malej. Jen co přijdu, směje se na mě. Každý den dělá nějaké pokroky. Je to velká zábava a moc si to užívám. Z hokejového hlediska je to pořád stejné, je to moje práce. Pořád se musím věnovat hokeji. Přiznávám ale, že rodinný život je teď zábavnější," podotkl s úsměvem Chlapík.

Ve Švýcarsku byl zhruba měsíc sám. "Pak nám rodiny pomohly se stěhováním. Rekonstruujeme dům, takže jsme museli stejně všechno balit, což nebylo ideální. Pak všichni přijeli a teď už je to fajn," pochvaloval si Chlapík, jenž má díky působení v Ottawě zkušenosti také z NHL.