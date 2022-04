Covid v reprezentaci! Nároďák opouští zkušený obránce

K nároďáku, za který startoval na čtyřech MS, Světovém poháru 2016 a ZOH 2018 v Pchjongčchangu, by se měl nejstarší hráč současného výběru finského kouče Kariho Jalonena připojit příští úterý před Českými hokejovými hrami v Ostravě.

„Vedení reprezentace přetestuje všechny rizikové kontakty, a pokud by se objevil nějaký další pozitivní výsledek, budeme postupovat dle nařízení hygieniků," uvedl tiskový mluvčí reprezentace Ondřej Kalát, který měl rovněž pozitivní výsledek na covid a i on bude do příštího úterý oddělen od týmu.