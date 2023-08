Dokonalý výkon? Ten neexistuje, překvapil kouč famózní osmnáctky. Kanadě chce oplatit stejnou mincí

Fotogalerie +6

Jenže ten v podání jeho svěřenců se mu minimálně hodně přiblížil. „V hokeji jsou vždycky chyby, je to jenom o tom udělat jich co nejmíň. A ano, teď jsme jich udělali mnohem méně než třeba v zápase se Švédy," připomínal pro hokej.cz porážku 2:4 v derniéře základní skupiny.

Moc si přál, aby mužstvu vyšel vstup zápasu. Aby šlo do vedení, čímž by se uklidnilo a získalo větší sebevědomí. To se podařilo, už na začátku páté minuty měli Češi dvougólový polštář.

„Hodně nám to pomohlo. Druhá klíčová pasáž byla ve druhé třetině, kdy nám tam napadaly góly a odskočili jsme. S každým gólem to bylo lepší a lepší, už jsme věřili, že to dotáhneme do konce," prohlásil Čermák.

Vrátil se i k momentu z konce první třetiny, kdy jeho tým měl hrát přesilovku, Adam Titlbach ale českým rozhodčím přiznal, že faulován nebyl a menší trest pro soupeře byl odvolán.

„Jestli cítil, že tam vůbec žádný faul nebyl, tak je to na něm. Ono je to takové... Jednou to odvoláte, a pak přijdou dva odpískané fauly na druhé straně, které nebyly. Nevím," tvrdil bývalý kouč Kladna a Českých Budějovic, podle kterého bylo správně, jak se Titlbach k celé situaci postavil. „Ano, když to tak cítil," dodal Čermák.

Foto: Václav Šálek, ČTK Vyprodaný zimní stadion.

Minimálně stříbro mají Češi jisté, po šesti letech tak na Hlinkovi ukončí čekání na medaili. Čermák by ale chtěl víc, když už se mladíci dostali tak daleko. „Budeme chtít turnaj vyhrát," touží navázat na dosud jediné české zlato na turnaji z roku 2016.

Jak na Kanadu? „My hrajeme pořád stejně proti jakémukoli soupeři. Nekoukáme, kdo proti nám stojí. Chceme hrát naši hru. S Kanadou jsme prohráli přátelák, tak teď jí to budeme chtít vrátit," vrací se Čermák do minulé soboty, kdy jeho mančaft podlehl v generálce na turnaj výběru Javorového listu jednoznačně 0:5.

Foto: Václav Šálek, ČTK Hráči se radují z gólu. Vlevo autor gólu Adam Jecho z České republiky, vpravo Oskar Lisler z České republiky.