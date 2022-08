Dvacítka rozhodla generálku až třemi góly v poslední třetině

Vítěznou generálku zažili čeští hokejisté do 20 let, kteří před úterním vstupem do světového šampionátu, porazili v Edmontonu 6:3 Rakousko. Rozhodli ale až třemi góly v poslední desetiminutovce. O trefy mladé reprezentace se postarali Urban, Ivan, Gut, Špaček, Myšák a Kos.

Foto: Martin Voltr/hokej.cz Český hokejový reprezentant do 20 let Jan Myšák.Foto : Martin Voltr/hokej.cz

Článek „Zápas splnil přesně to, co jsme potřebovali. Soustředili jsme se na systém naší hry, který fungoval docela slušně. Byli jsme lepším týmem. Drželi jsme se víc na puku, měli víc šancí i střel na bránu. V naší třetině se odehrávaly jenom krátké úseky nebo oslabení," hodnotil pro hokej.cz trenér Radim Rulík, podle nějž týmu ale chyběl potřebný klid v koncovce. „Pro nás je ale důležité, že jsme se do těch šancí dostali. Jen v první třetině jsme měli čtyři pět tutových šancí, kdy jsme měli odskočit ve skóre, ale neproměnili jsme je. Rakušané svou ojedinělou využili, a tak jsme museli otáčet skóre," přiblížil kouč na webu Českého hokeje. Dvacítka pak vedla 3:1, ale v závěru druhé části v rozpětí deseti sekund o náskok přišla. Pak ještě měla štěstí, když Wallner trefil horní tyčku. Navzdory poměru střel 53:20 ve prospěch Česka rozhodla teprve druhá polovina závěrečného dějství. Reprezentace Osmnáctka prohrála na Hlinka Gretzky Cupu bitvu o bronz Vítězové využili jen jednu ze šesti přesilovek, když se ujala Ivanova teč. „Provedení nebylo takové, jaké bychom chtěli. Chyběla tam pohotovost ve střelbě, přihrávky musí chodit rychleji. Věříme, že na šampionátu budeme v zakončení efektivnější," mínil Rulík, jenž se ještě musel obejít bez klíčového obránce Jiříčka, jenž se po prodělaném covidu a karanténě teprve během neděle připojí k mužstvu. Mistrovství světa začnou Češi již v úterý proti Slovensku. „Zvolíme takový program, abychom do turnaje vstoupili maximálně natěšení a byli v něm hlavou. I proto, že v úterý začínáme ve dvanáct hodin místního času, což není úplně obvyklý čas," připustil Rulík. „Na systému pracujeme tři týdny a potřebujeme, aby hráči měli ve všem úplně jasno. Aby neměli žádnou pochybnost nebo nerozhodnost, že něco neví. Na jednu stranu trochu zvolníme, aby hráči měli chuť, a na druhou stranu si ještě vyjasníme pár taktických věcí, aby si to sedlo hned od prvního utkání," uvedl kouč pro hokej.cz Přípravné utkání hokejistů před MS do 20 let v Edmontonu Česko-Rakousko 6:3 (0:1, 3:2, 3:0) Branky: 23. Urban (Kos, Menšík), 31. Ivan (Chmelař), 36. Gut (Kulich), 50. Špaček (Menšík, Ryšavý), 55. Myšák (Ticháček, Čech), 60. Kos (Hamara) - 16. Maier (Lackner), 38. Wallner (Lindner), 38. Maier (Urbanek) Sestava Česka: Bednář – Š. Němec, Ticháček, D. Špaček, Svozil, Hamara, A. Čech, F. Němec – Myšák, Gut, Kulich – Chmelař, G. Szturc, Ivan – Hauser, Šapovaliv, Ryšavý – Kos, Menšík, T. Urban – Herčík, Měchura.

