Dvougólový Lenc: U prvního gólu jsem se točil jako kamion, druhý byl důležitější

Ačkoliv ani jeden z jeho zásahů nebyl nakonec tím vítězným, prosadil se v klíčových fázích utkání, konkrétně v 28. a 52. minutě.

"Který ten gól byl důležitější? Ten první byl na 2:1, nějakým způsobem byl určitě důležitý. Ale možná tím, že jsme dostali na 2:4 a vzápětí hned další střídání jsme odskočili na 5:2, když bylo nějakých osm minut do konce, tak myslím, že najednou takové to lehké nadšení a euforie Finů, že by to třeba ještě mohli dotáhnout, zase opadly. Proto myslím, že o něco důležitější byl asi ten pátý gól," přemítal Lenc v rozhovoru s novináři.

Gólem na 2:1 Seveřany dokonale zaskočil. Při přesilovce Češi totiž nejprve nabíjeli na kruh Filipu Chlapíkovi, ale Lenc místo stejné šablony zakončil zblízka sám, když se otočil čelem k brankovišti a prostřelil Niclase Westerholma mezi betony.

"Točil jsem se tam jak kamion a čekal, abych to mohl prohodit na 'Chlápu', protože bychom tam vytvořili parádní situaci dva na jednoho, ale beci se najednou rozestoupili, tak jsem koukal, kam bych to mohl vystřelit. Objevila se tam mezera mezi nohama, tak jsem to tam vší silou napálil a prošlo to tam," popsal Lenc.

Na 5:2 se prosadil po rychlém zakončení ze středu hřiště. "Přišel mi tam puk od Filipa Chlapíka mezi kruhy a tam jsem určitě nemířil, jen jsem chtěl zakončit, protože tam vystupoval bek hokejkou. Já chtěl jen trefit branku a jsem samozřejmě rád, že to vyšlo," řekl Lenc.

Těšilo ho vysoké procento úspěšnosti střelby celého mužstva, měl dobrý přehled o tom, že Finové byli střelecky o poznání aktivnější. "Vím o tom, protože jsem vždy před každou třetinou koukal, kolik je to na střely. Před třetí třetinou to bylo snad nějak 11:21, což bylo trochu překvapení při tom vývoji, ale zase až tak překvapený jsem nebyl, protože ze začátku zápasu měli Finové určitě větší tlak a strávili rozhodně více času s pukem na holi," připomněl Lenc.

"Musím však říct, že jsme hráli celkem klidně ze středu pole a nechávali jsme je hrát po obvodu. I když to možná vypadalo, že Finové mají převahu, tak jsme eliminovali ty velké šance," dodal Lenc.

Nechtěl ale nijak snižovat Westerholmův výkon či přeceňovat výkon českého výběru. "Myslím, že občas se ty zápasy takhle sejdou. A tomu gólmanovi se to také asi nechytá úplně snadno, když na něj delší dobu nic nejde, ale pak čelí přečíslení nebo na něj letí nějaká střela, která je skrytá a nevidí ji úplně dobře, i třeba proto, že není tolik v laufu a tak ve hře. Myslím, že to je pak pro ty gólmany daleko horší," konstatoval Lenc.

"I podle toho, když se o tom bavíme s Romanem Willem, s nímž probíráme střelecké úhly a střely, které jsou těžké a nepříjemné pro gólmany. Sám říká, že když jde na něho deset střel, tak jich prostě musí devět chytit, což je daleko těžší, než když jde na něho dvacet třicet střel. Tam se ty tři góly potom snadno schovají, ale když je dostanete z deseti střel, do toho se to těžko schovává," podotkl Lenc.

Na výbornou fungovala jeho souhra s Michaelem Špačkem, s nímž ještě v minulé sezoně hájil barvy švédské Frölundy. Stejně jako Lenc si i Špaček připsal díky gólu a dvěma nahrávkám tři body.

"Známe se, víme o sobě na ledě a hraje se nám spolu dobře. Michael je ohromně silný na puku, stejně tak i Chlápa. Oni tu hru dobře vidí a cítí. Já pak mám větší prostor, abych si našel místo mezi kruhy. Oni to prostě umí prostrčit a dát mi to před bránu. Myslím, že se dobře doplňujeme, rozumíme si a každým zápasem můžeme tu souhru posouvat zase dál a stavět zase na tom, kde jsme skončili," řekl.