Finsky umíme jen nadávat, smějí se reprezentanti Mašín a Zábranský. Sever si pochvalují

Jejich jména nefigurovala mezi nejžhavějšími kandidáty na úvodní turnaj sezony, obě se ale v nominaci Kariho Jalonena objevila. Možná i díky tomu, že dva zápasy se odehrají právě ve Finsku. „Byla to speciální motivace. Přijedou se podívat trenéři i pár spoluhráčů," podotýkal Zábranský.

S reprezentačním parťákem se zná z národního týmu i Skandinávie. „Sedneme si," pochvaloval si. A Mašín přitakával. „Navíc je super, že Libor je pravák, takže na rozdíl od klubu si můžu zahrát nalevo, kde to mám radši," liboval si. O účast na Karjale ale málem přišel. Před začátkem srazu se totiž dostal do kontaktu s člověkem nakaženým covidem a musel čekat na výsledek testu. „Trochu jsem se bál. Ale naštěstí to klaplo. Na nároďák jsem se těšil," říkal Mašín.