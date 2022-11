Lence mrzí, že přišel o roli. Teď má pozvednout outsidera

Po necelém roce si nečekaně sbalil kufry a vyrazil z Göteborgu 125 kilometrů na západ do Jönköpingu. Hokejový útočník Radan Lenc minulý týden z Frölundy přestoupil do celku HV 71 bojující o záchranu ve švédské lize. Loni se mu po boku krajana Michaela Špačka dařilo, po jeho odchodu ale ztratil v týmu pozici. „Vlastně za to může on,“ vtipkoval 31letý křídelník na srazu národního týmu. „Zůstal jsem tam sám. S nikým jiným už se mi nepovedlo najít chemii,“ mrzelo ho.

Trénink hokejové reprezentace v Českých Budějovicích Video : Sport.cz

Článek Konec ve Frölundě měl dost hořkou tečku. „Švédové jsou pořád hodně pozitivní, takže se mnou nikdo moc o problémech nemluvil. Občas je ale potřeba slyšet tvrdou pravdu. Takhle jsem jen postupně přišel o svou roli. Abych jako cizinec hrál deset minut na zápas, to není dobře pro mě ani pro klub," mínil Lenc. Sám si příliš nedokázal vysvětlit, co se vyjma Špačkova odchodu oproti loňsku změnilo. „Vedení zůstalo stejné, ale možná se na mě dívalo už trochu jinak. Něco se tam stalo. Ani do budoucna nevypadalo, že by se situace měla zlepšit," vysvětloval. Příklep PŘÍKLEP: Sparta doplácí na obrovskou personální krizi. Zvolí pohodlné řešení? Angažmá v elitním švédském týmu jinak hodnotil parádně. „Přišel jsem tam po olympiádě v Pekingu a byl jsem hned nadšený. Podle mě to je nejlepší organizace v Evropě. Špičkový servis," pochvaloval si. „Zamiloval jsem si to tam. Nejen hokej, ale i město je nádherné. Ale z profesního hlediska jsem musel udělat změnu. Snad už to teď bude jen lepší," doufá. Reprezentace Jalonen vyrazil za Červenkou. A bez přemlouvání rychle uslyšel: Moc rád přijedu Smlouvu ve Frölundě měl podepsanou až do konce příští sezony, teď si ji přenesl do nového působiště. Za HV 71 zatím odehrál jeden zápas a hned se střelecky prosadil. „Zájem z Jönköpingu byl ohromný," prozradil rodák z Mladé Boleslavi. Týmové ambice jsou sice výrazně nižší než ve Frölundě. Tedy udržení nejvyšší soutěže, tým je po návratu do SHL jasně poslední. Individuálně si však Lenc o dost polepšil. „Hraju v první lajně i přesilovky. Mám pomoct rozhodovat zápasy. Vždycky jsem chtěl takovou roli," usmíval se. Příklep s Jakubem KoreisemVideo : Sport.cz Nastartovat se může i díky reprezentačnímu turnaji Karjala. Do národního týmu Lenc dostal pozvánku už sedmou sezonu v řadě, poprvé si ale zahraje pod finským koučem Kari Jalonenem. „Každé nominace si moc vážím, je to pro mě čest. Jsem rád, že mě chce nový realizační tým poznat. Sami se rozhodnou, jestli na mezinárodní úroveň stačím, nebo ne," říkal. Na čtvrteční otvírák reprezentační sezony v Českých Budějovicích proti Švédsku (18:30) se těší. „Je to příjemná změna. Dost často se hrálo v Praze nebo okolí, ale Budějovice jsou krásné město. Stadion se mi moc líbí. Není ano moc velký, ani malý. Věřím, že bude parádní atmosféra," doufá Lenc. Přání by se mu mohlo splnit, utkání je totiž vyprodané. Reprezentace Reprezentace už trénovala. Mašín se zapojil do přípravy, kapitánem je Červenka