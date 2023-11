Fotbalový fajnšmekr z hokejové branky: Fandí anglickému ekoklubu ze 4. ligy a má strach chytat míče

Chcete jméno nejoblíbenějšího Málkova klubu? Tak to budete možná trochu v rozpacích, protože Forrest Green Rovers ze čtvrté nejvyšší anglické ligy znají nejspíš jen skuteční experti. „Jednou jsem si zapnul FIFA na PlayStationu, chtěl jsem si najít klub z nižších soutěží a zalíbil se mi tenhle, aniž bych věděl proč. Jsou to tak čtyři roky a od té doby jsem jejich fanoušek,“ líčí Málek.

Do pětitisícového Nailsworthu, kde klub sídlí, dokonce už dvakrát osobně vyrazil, doma má i tři různé dresy, které tým obléká. Nicméně jestli čekáte, jak výjezd do Anglie byl pro něj úchvatným a nezapomenutelným zážitkem, tak nezapomenutelný sice skutečně byl, jen v jiném slova smyslu. Jeho nejlepší kamarád, který ho tenkrát doprovázel, mu dokonce řekl: „Sem už nikdy.“

Fotbal má v malíku i proto, že jeho velkou vášní je počítačová hra Football Manager. „Na to jsem úplně blázen a sleduji kluby, co hrají za taktiku.“

Sám fotbal hraje za Juřinku u Valašského Meziříčí, jenže ač je hokejovým brankářem, který měří 194 centimetrů, chodí do útoku. „Tam nic nezkazím! Ale zásadně nehlavičkuji, protože mě to bolí. A jít do branky? Do té bych měl hrozný strach si stoupnout. Myslím, že ten míč nejde chytnout, jak velkou rychlostí letí,“ překvapí muž, jehož povoláním je přitom zastavovat tvrdé a bolavé rány pukem.