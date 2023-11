Neobvyklému požadavku stevarda na palubě vyhověli. Na letišti ve Växjö čekalo české hokejisty překvapení

Kdo chtěl, mohl si dát klidně porce dvě. „Poprvé v životě jsem při letu zažil, že by mi letušky nabízely si přidat. Ale nevyužil jsem toho,“ usmíval se útočník Sparty Pavel Kousal, který se do reprezentace vrací přesně po roce.

Tašky s věcmi přivezl vůz hezky ven, takže hokejisté již za šera a dešťových kapek hledali tu svou pod širým nebem. „V menších městech na severu je to takhle běžné, že z letadla se nastupuje rovnou do autobusu. Žádný přechod přes letištní halu. Mohlo by to takhle být i v Česku,“ kvitoval Kousal, že tím hokejisté ušetřili několik desítek minut času.