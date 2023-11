Frustrující, mrzelo mě to. Mašín o zavřených dveřích do NHL i české komunitě v Ilvesu

Tampere (od našeho zpravodaje) - Svou formu ukázal i v reprezentaci ve čtvrtečním zápasu ve Växjö proti domácím Švédům, v neděli navíc proti Švýcarům oblékne dres národního v Nokia Areně v Tampere, v níž je doma se svým Ilvesem.

Daří se vám i klubu, v lepší pohodě jste se k národnímu týmu nemohl připojit, že?

Je příjemné poslouchat na sebe chválu, zároveň to beru i jako motivaci, že své výkony musím potvrzovat. Vyplácí se mi, že na sobě zkouším víc pracovat. Hlavně s pukem. Daří se i mužstvu, zatím je to povedená sezona. Měli jsme jen kratičký výpadek na pár zápasů. To je ale kvůli náročnému programu s Ligou mistrů normální.

Jak k vaší pohodě přispívá, že v kabině máte i tři krajany - brankáře Jakuba Málka a útočníky Petra Kodýtka se Šimonem Stránským?

Jsme taková česká komunita, trávíme spolu hodně času. Chodíme se projít po městě nebo do lesa, naše partnerky chodí venčit pejsky. Je fajn si během sezony popovídat česky, i když v kabině většinou mluvíme anglicky.

Překvapuje vás Kodýtek, že po přesunu z Plzně do Ilvesu hned září? S 12 góly kraluje kanonýrům celé ligy…

Ukazuje, že je výborný hráč. Nejenže dává góly a je platný na buly, on hraje výborně i dozadu a trenéři ho využívají na oslabení a i přesilovky. Perfektně mu to v Ilvesu sedlo.

Jak se vám v Tampere žije?

Je to super město, akorát je to teď s blížící se zimou těžké v tom ohledu, že je strašně brzo tma. Občas je to trošku na hlavu. Jinak je město nádherné.

Přítelkyně je ve Finsku celou sezonu s vámi?

Ano. Ani teď se mnou neletěla domů, aby náš pejsek cavapoo pořád nelétal tem a zpátky. Tím, že do Tampere přiletím zase v pátek, ani nebudu moc dlouho pryč. V sobotu a v neděli bude na našich zápasech s Finy a Švýcary na stadionu.

Bude to pro vás v neděli Tampere v dresu reprezentace speciální?

Hodně se na to těším. Musím přiznat, že před začátkem sezony jsem si přál hrát dobře i proto, abych v naší hale mohl nastoupit v národním dresu.

Nosíte v hlavě i květnovém domácí MS?

Je to sen, ale strašně daleký. Sezona je dlouhá, jdu zápas od zápasu. Uvidíme, co přijde v průběhu sezony, když si budu udržovat kvalitu…

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Dominik Mašín během tréninku v rámci letního kempu hokejové reprezentace v roce 2021.

A NHL, do níž jste po čtyřech letech strávených na farmě Tampy Bay v Syracuse nenakoukl, stále neberete jako uzavřenou kapitolu?

Rád bych si to myslel. Hrozně moc bych si to přál, ale bude to těžké. Musím mít dobré sezony a někomu se zalíbit. Navíc už jsem starší hráč, v klubech mají své mladíky. Ta cesta zpátky je pro mě složitější, doufám ale, že uzavřená ještě není.

Proč jste vlastně nedostal jedinou šanci zahrát si za Blesky v NHL?

Když se zpětně ohlédnu, mrzí mě to. Protože si myslím, že jsem pro NHL udělal všechno, co šlo. Za ty čtyři roky na farmě jsem byl dvakrát nebo třikrát mezi nejlepšími třemi hráči týmu v hodnocení plus/minus, což je pro beka hodně důležité. Jednu sezonu jsem měl i hodně bodů (24), hrál jsme se Slovákem Erikem Černákem, kterého pak povolali do prvního týmu. Jenže pak jsem přijel na kemp a oni mi řekli, že potřebují spíš praváka. Že na levé straně nemají v konkurenci Hedmana, Sergačeva, McDonagha místo. Bylo to frustrující.

Těžce jste to kousal?

Chvíli mi trvalo se s tím srovnat. Žádal jsem o výměnu, jenže oni mi tvrdili, že jsem jejich top prospect (nadějný hráč) a že mě nevytrejdují. Tak jsem radši v roce 2020 šel do Ruska…

Zvažoval byste nyní i dvoucestnou smlouvu v některém z klubů NHL?