Neúspěch jde na mou hlavu, říká trenér Petr. U osmnáctky končí, míří do zahraničí

Na letošním šampionátu česká osmnáctka vyhrála jediné z pěti utkání a vypadla ve čtvrtfinále po výsledku 1:4 s USA. „Je to samozřejmě můj neúspěch, jde to na mou hlavu. Klukům jsem ale poděkoval, fakt pracovali přesně tak, jak jsme chtěli," hodnotil duel, v němž zvolil výrazně defenzivní a vyčkávací taktiku, o čemž hovoří i počet střel 12:52.

„Chtěli jsme tím Američany překvapit. Hele, Třinec hraje defenzivní hokej a vyhraje titul... Já jsem fakt strašně pyšný, jak kluci po třech mítincích zareagovali," ocenil 49letý trenér. „Není to můj styl hokeje, ale na soupeře platil. Byl to plán. Přiznám se, že mi radili i starší kouči: Stáhni to a nebuď úplně ten Jakub, který chce hrát hurá hokej," vysvětloval.

Kompletně zhodnotit turnaj ale moc nechtěl. „Čekám, až vezmu do ruky telefon a podívám se. To zhodnotí jiní odborníci, ne? V tomhle nečekejte žádnou odpověď," podotkl, ale o chvíli později přece jen dodal: „Já jsem arogantní a vím, že moje povaha není ideální a že nejsem úplně takový super trenér, jakým jsem myslel, že budu. Dneska tam ale byly i slzy, protože jsem věřil, že tento ročník má šanci. A on by ji vážně měl. Kdybychom proměňovali šance, jsme první ve skupině," tvrdil.