Hadamczik cítí smutek, Rulík těžko hledal slova. Krejčího konec otevírá šanci pro věčného odmítače

Mít v květnu na domácím šampionátu Davida Krejčího, nebo se muset obejít bez něj, to je sakra rozdíl. Dobře to vědí i představitelé tuzemské hokejové generality. „Je to pro nás obrovská ztráta, na mistrovství světa jsme s ním počítali,“ reaguje na konec kariéry 37letého vítěze Stanley Cupu z roku 2011 generální manažer národního týmu Petr Nedvěd.

Musíme se s tím vyrovnat. Už jenom šance, že by na MS jel, byla vzpruhou, zní z hokejové reprezentace ke konci kariéry Davida Krejčího Video : Sport.cz

Článek „Je to takový smutek… David Krejčí by byl potřebný pro mužstvo. Musíme ale jít dál, když mu to zdraví nedovoluje,“ připojuje se prezident Českého hokeje Alois Hadamczik. Když Krejčího rozhodnutí dát hokeji kvůli zdravotním problémům sbohem komentoval hlavní trenér reprezentace Radim Rulík, jen těžko hledal ta správná slova. Komentáře Vzpomínky na Krejčího začátky: brusle v popelnici, strach z Jágrova čísla i drsný debut v NHL „Už jen z té šance, že by na mistrovství mohl jet, jsem měl obrovskou radost. Byla to pro nás obrovská vzpruha a motivace. Věděl jsem ale, že existují obě varianty a bohužel nastala ta horší,“ posteskl si Rulík. Bude David Krejčí pokračovat? Po sezoně jsem si myslel, že to rozhodování půjde rychle, ale…Video : Sport.cz „Jeho kariéra je daleko silnější než slova, která dokážu říct. Davidovi se sluší pogratulovat k výjimečné kariéře,“ dodal trenér. Vedení národního týmu tak nyní přemýšlí, jak a kým Krejčího absenci nahradit. „Musíme se s tím vyrovnat. Šanci a větší prostor dostanou další hráči. Máme jich hodně kvalitních, i když David patří v uvozovkách k těm nenahraditelným,“ říká Nedvěd na adresu majitele dvou bronzů z MS. Generální manažer národního týmu plánuje v novém roce dvě inspekční cesty do zámoří, tu první po východním pobřeží USA, kde uvidí osm týmů NHL, podnikne už v lednu. Mrzí mě, že se Zacha omluvil, do Prahy se musíme snažit dostat každého, ví HadamczikVideo : Sport.cz Mluvit by na ní chtěl i s útočníkem Bostonu Pavlem Zachou. Ten v minulosti MS z nejrůznějších důvodů vždy odmítl. „Krejčího koncem se třeba právě pro Pavla Zachu otevírá šance, kdyby Boston vypadl v prvním kole play off NHL, i když s touto variantou moc nepočítáme,“ míní Nedvěd. Jak přistoupit k opakovanému odmítání Pavla Zachy? Názory v pořadu PříklepVideo : Sport.cz „Zacha je jedno z témat, která na první zámořské inspekční cestě budu řešit. Pokud má zájem (reprezentovat), byli bychom rádi,“ dodává. Reprezentace Rulík: Že Červenka nepotřebuje zkoušet? Vůči Romanovi je to urážlivé! Jak velký problém je konec kariéry Davida Krejčího pro českou reprezentaci vzhledem k MS 2024? Zcela zásadní. Takového hráče nemáme šanci nahradit. 30,4 % Velký, ale při vhodně složeném mužstvu se jeho absence nakonec nemusí tolik projevit. 50,4 % Žádný. Současní trenéři reprezentace si s jeho absencí dokáží poradit. 19,2 % Celkem hlasovalo 6383 čtenářů.