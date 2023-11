Hadamczik je hokejový Babiš, kritizuje Koreis. Je arogantní a má hloupé kecy! kontruje šéf svazu

„S Koreisem jsem měl dlouhodobě normální vztah. Pak odešel z Brna a od té doby používá veškerá média k osobním invektivám (vůči mně). Nechám ho při tom, nevadí mi to. Zastavují mě lidi a říkají, že se to nedá poslouchat. Nikdo mu ani nevěří. On neubližuje mně, ale sám sobě,“ prohlásil Hadamczik, když byl hostem pořadu Příklep na Sport.cz.

O Koreisovi, jenž dnes působí jako hokejový expert na stanici O2 TV Sport, říká, že umí druhé lidi jen napadat. „On ty peníze pro hokej nesehnal. Já tu přece nejsem od toho, abych se zpovídal Koreisovi. Ať si píše, co chce,“ uvedl Hadamczik.

Záznam: Příklep s Aloisem HadamczikemVideo : Sport.cz

Na poznámku moderátora pořadu Příklep Honzy Homolky, že Koreis umí i chválit a je dobrým hokejovým expertem, Hadamczik odvětil: „Když je arogantní a nepravdivý, tak to není dobrý expert. I v televizi by se měla mluvit pravda. A že umí chválit? Kdyby vstoupil do klubu a začal pracovat, to by bylo lepší,“ pronesl svazový šéf.

„Jestli o mě někdo mluví jako o Babišovi… Zaprvé, nikdy jsem nebyl v žádné straně. Zadruhé vím, koho volím. A zatřetí vím, jakou funkci jsem přijal a panu Koreisovi můžu dneska říct: ´Když máš hloupé kecy, tak tady jsou výsledky. Říkal jsi, jak je možné ušetřit na Síni slávy 150 milionů. Ročně ušetříme 15 milionů, krát deset let je to 150 milionů´,“ zmiňuje Hadamczik úspory svazu související s přesunem Síně slávy z pražské Harfy do Nekázanky.

V polovině září výkonný výbor Českého hokeje schválil navýšení příspěvku pro extraligové, prvoligové i druholigové kluby. Celkově si rozdělí 58 milionů korun (každý klub extraligy dostane 2 miliony, prvoligové po jednom milionu a druholigové po půl milionu). Za to mají propagovat světový šampionát, který se v příštím roce koná v Česku. Že by však šlo o ojedinělou podporu, kterou lze vnímat jako kupování hlasů pro další volební období, prezident svazu odmítl s tím, že peníze budou do klubu chodit i po šampionátu.

Reakce Jakuba Koreise: Pan Hadamczik svou reakcí spíš potvrdil to, co jsem o něm psal, tedy že je opravdu jako Babiš. Místo toho, aby mi chtěl mou myšlenku vyvrátit argumenty, tak se jen uchýlil k útokům na moji osobu. Chápu, že mě má v zubech. Je naprosto pochopitelné, že se Aloisi Hadamczikovi moje slova nelíbí. Ale měsíc a půl zpátky, kdy jsem jej nazval hokejovým Babišem, je dost dlouhá doba na to, aby si vymyslel nějakou kloudnou argumentaci, kterou mi mé názory vyvrátí. Místo toho mi přijde, že se v tom pořád nějak motá. Snaží se mě zdiskreditovat, místo aby ve třech větách odargumentoval, proč to tak udělali a tím mi zavřel pusu. Je 58 milionů jen prostředek, aby se dostaly peníze do klubů? Nebo je to na propagaci MS, když říká, že nemusejí být vidět na mantinelu, ale chtějí být aspoň na kostce? Já fakt nevím, na co jsou to peníze. Samozřejmě je dobře, pokud se peníze dostávají do klubů. Otázka ale je, jak se tam dostávají. Jestli tak, že se vytvoří program, v němž budou kontrolní mechanismy a kluby budou vykazovat, jakým způsobem se peníze používají, pak je to naprosto v pořádku. Tak by to mělo vypadat. Jestliže se ale řekne, že peníze jdou na propagaci mistrovství světa, kdy kluby od extraligy až po druhou národní ligu dostanou celkem 58 milionů, za takovou sumu by se dala sakra udělat kampaň. My budeme propagovat mistrovství světa na zápasech extraligy, kde všichni fanoušci stejně ví, že se u nás mistrovství světa bude hrát?! Vždyť ten šampionát ani nepotřebuje propagaci za 58 milionů. Prostě to celkově vypadá, že jde o peníze poslané do klubů a udělejte si s nimi, co chcete. Nezlobte se na mě, ale na mě to pořád dělá dojem, že jde od Aloise Hadamczika o úplatek před volbou prezidenta svazu, která proběhne příští rok po MS.

„Teď zrovna bude domácí mistrovství, tak jsme jen hledali titul, jak to nazvat. Klubům nebereme žádné plochy, jen ty, které mají volné. Když je volné nemají, dejte nás na kostku, kde propagujte mistrovství,“ vysvětluje Hadamczik.