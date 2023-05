Havlát bude posily z NHL komentovat ve čtvrtek. Z Bostonu se čeká jediné jméno

Vedle dvou členů loňského bronzového týmu, kteří vytvořili elitní formaci s kapitánem Romanem Červenkou, se podle neoficiálních informací nezúčastní ani další útočníci Bostonu Pavel Zacha, Tomáš Nosek a Jakub Lauko. Zacha dosud nereprezentoval v A-týmu, Lauko po vyřazení zamířil na farmu do Providence do AHL. Jako jediný z šestičlenné české kolonie by se tak mohl do přípravy zapojit obránce Jakub Zbořil, jenž v nabitém kádru Bruins dostal příležitost jen ve 22 zápasech základní části.

Na dobré cestě by naopak mělo být posílení o útočníka Filipa Chytila z New York Rangers. Ti skončili v noci na pondělí také po porážce v rozhodujícím sedmém utkání s New Jersey. Pokud projde výstupní prohlídkou a klub k jeho účasti svolí, neměl by Chytil chybět. Havlát se k tomu ale vyjádří až ve čtvrtek. "Martin Havlát přijel včera, je v kontaktu s hráči," řekl novinářům kouč Kari Jalonen. Postupné skládání týmu bere jako realitu "To je život. Žijeme den po dni, každý den jsme chytřejší," dodal.

Tým se chystá v Brně na čtvrteční začátek Českých her proti Finsku a kapitán Červenka posílení z NHL vítá. "Uvidíme, jak to dopadne. To není otázka na mě, to řeší vedení. Je jasné, že každého dobrého hráče, kterého máme, bychom rádi viděli tady v našem týmu," podotkl.

Nejproduktivnějšímu i nejužitečnějšímu hráči loňského MS je ale jasné, že naděje na obnovení loňské spolupráce s Pastrňákem a Krejčím padá. "Psal jsem si s Krejčou, ale není tam moc co říkat. Ale nechávám to na vedení reprezentace. Já o tom víc nevím. To je na trenérech a generálním manažerovi. Nicméně to nevypadá, to je asi všechno, co k tomu řeknu já. Situace je složitá. Je to tak, jak to je. Není to o tom, jestli se jim chce, nebo ne. Jsou okolnosti, které tomu nenahrávají. A je potřeba to respektoval," prohlásil Červenka.