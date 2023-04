HOKEJ ONLINE: Osmnáctka drtí Němce, přidává další gól

Že musejí hrát v pěti a nepouštět soupeře do přesilových her, si dobře uvědomují i sami hráči. "Večer jsme si s kluky a trenéry sedli a řekli si, co nesmíme dělat. Nesmíme mít tolik ztrát na modré, tolik vyloučení, jako jsme měli v zápase se Slovenskem v první třetině. S tolika vyloučeními zápasy vyhrávat nejde. Už jsme to hodili za hlavu a soustředíme se na zápas s Německem," uvedl útočník Jakub Štancl.