Hokejová dvacítka zahájila finální část přípravy na MS. Kouč prozradil, proč jej trápí nervozita

Hokejová reprezentace do 20 let zahájila v Klášterci nad Ohří závěrečnou přípravu na mistrovství světa, které se na přelomu roku uskuteční v Kanadě. V neděli odpoledne a v pondělí dopoledne se na ledě připravovalo deset hráčů, během dne se k nim přidají další hokejisté, kteří ještě v neděli zasáhli do extraligových zápasů. Kompletní kádr bude mít trenér Karel Mlejnek k dispozici až po přesunu do zámoří, kde se k týmu připojí krajánci ze severoamerických soutěží.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Trenér Karel Mlejnek během tréninku hokejové reprezentace. (ilustrační foto)Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek "Všichni hráči, kteří se zatím připojili k týmu, jsou zdravotně v pořádku. Teď nás čeká ještě druhé kolo testování, tak doufáme, že i poté bude vše v pořádku," řekl Mlejnek novinářům s poukazem na povinné PCR testování na koronavirus, které musí všichni členové výpravy absolvovat. Celkem je čekají čtyři testy, poslední v průběhu dvoudenní karantény v Kanadě. V Klášterci nad Ohří hráči trénují na úzkém kluzišti, na kterém se bude hrát i juniorský šampionát. "Dopředu jsme měli program připravený tak, že se nejprve budeme věnovat hráčům, kteří v neděli nenastoupili v extralize. Dnes odpoledne budeme stejně jako v úterý, kdy nás čeká dvoufázová příprava, absolvovat trénink všichni. Zatím jsme se zaměřovali na individuální činnost, protože nás na ledě bylo opravdu málo. Teď už se budeme věnovat konceptu hry," popsal Mlejnek evropskou část přípravy. Reprezentace Překvapení v nominaci na MS dvacítek. Očekávaná jednička nejede Vedení juniorské reprezentace je ale i v kontaktu s hráči v zámoří, kteří musejí také ve stanovených termínech podstoupit testy. "Zatím nemáme jedinou informaci, že by něco bylo špatně," pochvaloval si Mlejnek. Pro případ problémů jsou ale připraveni náhradníci - evropští i zámořští. Hokejisty působící v USA a Kanadě totiž mohou s ohledem na pravidla nahradit jen hráči zpoza Atlantiku. MS hokej U20 Program MS v hokeji do 20 let v Kanadě: Češi začnou s domácím výběrem Evropská část národního týmu odletí do Kanady ve středu speciálem z Mnichova. Po příletu do Kanady se výprava přesune do Red Deeru, kde bude mít základnu před startem turnaje. "Nějaké obavy jsou vždy. Populace je už nějakým způsobem proočkovaná, ale na druhou stranu i očkovaní lidi se mohou nakazit. To je největší obava dnešní doby," poukázal čtyřiačtyřicetiletý kouč na celosvětové problémy s covidem. "Dokud neprojdeme všemi testy, nervozita bude," řekl. Hokejisty stejně jako před rokem čeká v zámoří povinná karanténa na hotelu, letos ale "jen" dvoudenní. I tak ale reprezentace chystá pro hráče program na kondiční přípravu. "Máme to připravené, ale neřešili jsme, zda to vylepšovat. Bude záležet i na tom, jak budou vypadat pokoje na hotelu. Loni jsme byli v Edmontonu, letos budeme v Red Deeru. Trénink na pokoji bude jen ve čtvrtek odpoledne. Budeme chtít, aby se hráči po cestě vyspali. V pátek bychom měli mít společnou večeři a v sobotu jdeme na led," uvedl Mlejnek. Světový šampionát hráčů do 20 let začne 26. prosince, Česko se v základní skupině A postupně utká s Kanadou, Německem, Finskem a Rakouskem. Ještě předtím národní tým čekají přípravné zápasy proti USA a Švýcarsku, po tom druhém by měli Mlejnek s asistenty Pavlem Trnkou a Davidem Brukem oznámit konečnou nominaci. Aktuálně jsou v kádru tři hráči navíc.

Reklama