Holík chce kvůli MS ujít dlouhou cestu: Jsem připraven obětovat maximum

Mistrovství světa ve Finsku začíná až v polovině května, Petr Holík je ale ochotný podstoupit dlouhou cestu reprezentačních kempů a přípravných zápasů. „Vždy čtyři dny na srazu, pak tři dny doma. Půjde to, jsem připraven obětovat maximum. Zatím se mi úplně nechce říkat, že jdu bojovat o mistrovství světa, ale vlastně proč ne. Velká akce mi zatím chybí a dost mě láká," řekl.

Možnost prodloužit si sezonu tak uvítal. „Z nároďáku jsem na tři roky vypadl, za návrat jsem moc rád. Pozvánka mě potěšila. Snad tu vydržím co nejdéle a zahraju si i nějaké zápasy," doufal Holík.

O nominaci se dozvěděl hned po konci Komety v předkole play off. „Proto jsem neplánoval žádnou velkou dovolenou. Aspoň na čtyři dny jsme s malým synem odjeli po Česku, tak jsem si trochu odpočinul," prozradil.

Holík ale zároveň poznal, jak je bolestivý návrat do plné zátěže po pár dnech relaxace. „Čtrnáct dní jsem nebyl na ledě, v prvních trénincích mi chyběl kyslík. Ale už jsem se do toho dostal. Tréninky pod vedením Kariho Jalonena mě baví. Je to velká persona a kvalitní kouč," oceňoval nového finského trenéra.