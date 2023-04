Jágr byl v zámoří na odpis, pak přišla senzační otočka. A náhradník si užíval dobu bronzovou

V rodině Augustových po generace platí, že se neohlíží dozadu a trápí se myšlenkami, jak by to asi dopadlo, kdyby... „Ale to domácí mistrovství světa bolí, měli jsme výborný tým a hrálo se ve fantastické atmosféře. Byli jsme finále hodně blízko," přiznává bývalý kouč Liberce.

Ï po třiceti letech od zmíněné sezony sype Patrik Augusta vzpomínky z rukávu. „Nezačalo to tehdy pro mě dobře. Byl jsem v nominaci na Kanadský pohár. Byli jsme už na soustředění v Nymburce a Ivan Hlinka říkal, že my, co jsme tam, prostě jedeme. Byl jsem v útoku s Jágrem a Albim Reichlem. Jenže dva dny před odletem jsem si vykloubil loket," popisuje smolný moment.

Příklep s hokejovým trenérem Patrikem AugustouVideo : Sport.cz

Z účasti na turnaji nebylo nic. Pasé byl i kemp v New Jersey, který měl domluvený, pokud by to s nominací na Kanadský pohár nevyšlo. „Ale jak to špatně začalo, tak to dobře skončilo," usměje se. Dostal se totiž na olympiádu (1992) a již zlehka zmiňovaný domácí světový šampionát. Na OH ale nevedla jednoduchá cesta. Nejprve byl totiž pouze náhradníkem a na přípravná utkání proti Finsku odjel až dodatečně.

„Byl jsem tam útočník navíc. Před zápasem kluci hráli bago a já zůstal sám a přihrával si s Ivanem Hlinkou ve středním pásmu," líčí hokejový expert v pořadu Příklep. Pak byl ale jeden z reprezentantů nastřelený pukem a Augusta dostal šanci. Dal dva góly, připsal jednu asistenci a olympijská nominace byla doma. „Jeli jsme na olympiádu a nikdo nám nevěřil. Nám se povedlo získat bronz, což byla fantazie. Mám medaili a spoustu zážitků."

Náhradníkem byl Augusta i před mistrovstvím světa. Tam trenéři drželi místo Jaromíru Jágrovi, jehož Pittsburgh prohrával v play off 1:3 na zápasy. „Oni to tehdy otočili, vyhráli a já byl dopsaný na soupisku. A byla z toho super jízda až do smolného semifinále," líčí expert.

Na ledě s Jágrem a Plekancem? Furt si to užívám, odkoukávám různé věci, líčí spoluhráč v pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Augusta tvrdí, že na úspěchy jeho generace si už dnes vzpomene jen málokdo. „Už je to historie, navíc všechno je přebité Naganem a zlatou generací," říká realisticky a přidává, že byl dobrý hráč, ale ne nejlepší. Nikdy prý neřešil, co mohl udělat ještě lépe. „Mám za sebou skvělou kariéru, pro NHL jsem udělal maximum. Mám i dva tituly, jeden s Jihlavou, jeden v Německou, hrál jsem finále IHL. Mám spoustu kamarádů," neskrývá spokojenost.