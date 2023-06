Jágr reaguje na Voráčka a brání Hadamczika: Zbrklé střílení slepejma nikomu nepomáhá

Jágra naštval Voráčkův rozhovor pro iSport, v němž kritizoval způsob, jakým se řeší Jalonenova budoucnost. „Není přece tak složitý říct Karimu: ‚Díky, ale končíš.' Ne? Proč ty zbytečný věci okolo?" řekl například bývalý kapitán reprezentace.

Hokejová legenda reagovala už v komentářích na Facebooku. A překvapila vykáním. „Pane Voráček, než uděláte krok B, buďte si 100% jistý, že je lepší než krok A," vysvětloval Jágr důvod, proč se řešení reprezentačního trenéra protahuje.

A dál odpovídal i na komentáře fanoušků. Některému z nich se nelíbilo, že výkonný výbor údajně dělá z Jalonena idiota. „Idiota? Jestli na to koukáš takhle, tak ze mě dělali idiota celých 24 let, co jsem byl v NHL. Hrál jsem, když nadřízený řekl, trénoval jsem, když nadřízený řekl," popisoval 51letý útočník a funkcionář.

https://www.facebook.com/68Jagr/posts/pfbid0sACeoHFcraQMkHjCwsxsf5Ghmho45dCfL7o9TXtLu4MdRPVAM5GDDfv6MqJ2k9Gnl

Vysvětloval i situaci ohledně financí. Finský kouč má totiž smlouvu právě do příštího domácího mistrovství v Praze a Ostravě, a pokud by byl odvolán, musí mu svaz i nadále platit. „Nemyslím si, že někdo řeší šest mega, když se platilo dvacet mega za Síň slávy každý rok. Peníze dostane, i kdyby už netrénoval, tak zní smlouva," naznačil Jágr Jalonenův roční plat v porovnání s cenou za pronájem a provoz Síně slávy českého hokeje, která se donedávna nacházela v pražské Galerii Harfa.

K problematice se pak ještě obsáhleji vyjádřil v příspěvku na své facebookové stránce. „Mnozí kritizují Lojzu Hadamczika a výkonný výbor za to, že se dlouho řeší budoucnost trenéra národního týmu. Ti kritici přitom nemají zdaleka všechny dostatečné informace k tomu, aby vedení Českého hokeje kritizovali," začal Jágr.

„V tomhle případě je ale důležité každý krok několikrát promyslet, než uděláte nějaké konečné rozhodnutí. Také vůbec nechápu, proč to někdo vyčítá jen Lojzovi, on je přeci jen jeden z jedenácti členů výboru, takže on sám nic rozhodnout nemůže, je to o výsledku 11 hlasů. To si fanoušci ani často neuvědomují a pak něco nepochopitelně hází na jednoho konkrétního člověka," bránil prezidenta svazu.

„MS 2024 v Praze bude pro český hokej ta nejdůležitější událost a vy si musíte být opravdu jistý, že vaše rozhodnutí o trenérském štábu je správné. Třeba zjistíte, že vaše volba nebyla správná, ale přesto musíte udělat to nejlepší rozhodnutí, o kterém jste přesvědčen, a to není vždycky hned, přeci to nemůžete ušít horkou jehlou. Jste pak odpovědný za celý český hokej, za celou Českou republiku, za fanoušky, za výsledek," pokračoval Jágr.

Robert Reichel a Slavomír Lener o kouči Jalonenovi u národního týmu. Konečně máme hráče a na MS je nevezmemeVideo : Sport.cz

A v komentářích pod příspěvkem pak ještě připomněl, jak důležitý je pro národní tým faktor Davida Pastrňáka, s nímž Češi loni dokráčeli pro bronzové medaile, a letos bez něj skončili na historicky nejhorší osmé pozici. „Dámy a pánové, kdybychom věděli, že do Prahy přijede Pasta, tak nikdo nic neřeší. Vzpomeňte si na minulý rok. Hra před příjezdem Pasty a hra po příjezdu Pasty. On je rozdílovej!" psal emotivně Jágr.