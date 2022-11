Jalonen: Pro hráče byla pauza těžká, ale jsem rád, že se to dohrálo

Je to už sedm a půl roku, co při turnaji Euro Hockey Tour stál coby finský kouč proti Švédsku a zápas se tenkrát kvůli problémům s ledem nedohrál. Teď to Kari Jalonen, nyní už trenér českého výběru, zažíval obdobně a kromě stejného soka se na ledě opět pohyboval i Vladimír Šindler - jen teď v saku, zatímco před lety coby pruhovaný arbitr. „Jsem rád, že se to tentokrát dohrálo," řekl po utkání Jalonen. Byl to ale po prohře 1:4 asi jediný důvod, proč mohl použít slůvko rád.

Foto: Luboš Pavlíček, ČTK Trenéři hokejové reprezentace Martin Erat (vlevo) a Kari Jalonen při zápase proti Švédsku v Českých Budějovicích.Foto : Luboš Pavlíček, ČTK