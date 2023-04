Jalonen škrtnul šest reprezentantů a deset nových povolal. Z Pardubic zve kvarteto, z Vítkovic nikoho

„Na příští reprezentační kemp v pondělí do Brna už nedorazí brankář Štěpán Lukeš, obránci Michal Moravčík s Pavlem Pýchou a útočníci Luboš Horký, Adam Najman i Kryštof Hrabík," oznámil kouč asi hodinu a půl po pátečním zápase

K dispozici tak na přípravné zápasy s Rakouskem (27. dubna ve Vídni a 29. dubna v Brně) bude mít Jalonen 31 hráčů, z toho jsou čtyři brankáři, jedenáct obránců a šestnáct útočníků. Ne všichni ale do zmíněných utkání ještě zasáhnou.

Pátá dosud potvrzená posila ze zámoří, útočník Dominik Kubalík dorazí za mužstvem až 1. května, kdy se spustí závěrečný týden přípravy završený generálkou v podobě Českých hokejových her, které budou na brněnském ledě zahrnovat zápasy s Finy, Švédy a Švýcary.

Až při nich by se případně objevili pozvaní hráči z finále extraligy, potom už by asi zůstávala volná místa jen pro případné posily z play off NHL. Každopádně v neděli večer 7. května se Jalonen chystá oznámit nominaci pro MS, které pro národní tým začne 12.5. v Rize zápasem proti Slovensku.