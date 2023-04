První zápas vyzněl jasně, na tu čtvrteční výhru 5:1 jsme chtěli navázat. Myslím, že jsme si vytvořili spoustu šancí, které jsme ale bohužel neproměnili. Zároveň jsme tam občas taky propadli, což bylo možná způsobené, že jsme to zase tolik nezatahovali a vznikly mezery mezi útokem a obranou. Proto to bylo otevřené do poslední chvíle, ale těší mě, že jsme utkání zase utrhli pro sebe.