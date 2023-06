Jaškin pod kritikou ministra, kterého však tepe Hašek: Kde berete tu drzost?

„Dmitrij Jaškin se loni rozhodl, že bude hrát hokej v ruské KHL. Je to jeho svobodné rozhodnutí. Stal se ale tak hráčem, který slouží ruské propagandě. A nestyděl se ani v předvečer výročí ruské invaze na Ukrajinu nastoupit v ‚armádním dresu' a zapojit se do podpory ruské agrese," vyťukal ministr zdravotnictví a poslanec za TOP 09 na Twitter.

„A teď má ještě tu drzost vyprávět, že má zájem reprezentovat Českou republiku a tvrdit, že nechápe, kde je problém?! To by byla ostuda a plivnutí do tváře těm ukrajinským sportovcům, kteří aktuálně brání svou vlast, nebo při její obraně padli," dodal Válek.