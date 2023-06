ANTOŠOVA BŘITVA: Jaškinova představa je tristní a totální nesmysl. Hadamczikův dovětek není dobrý

Vůbec se mu nedivím, stejně tak jsem se mu nikdy nedivil, že odešel do KHL. V Rusku má rodinu, kořeny a asi pro něj bylo důležité vydělat nějaké peníze, aby po kariéře mohl žít, jak si přeje.

Jenže představa, že hrál v ruském vojenském dresu, pak přijede na šampionát v Praze a bude dělat, že se vůbec nic neděje, mi přijde úplně tristní. Hodně mě překvapilo, že to Jaškina vůbec napadlo, protože si myslím, že to není hloupý kluk.

Rusové chtějí pořád dávat najevo, že se nic neděje, o čemž svědčí i jejich „Série století", jak nazývají své přáteláky s Bělorusy. No ono se ale děje a všichni to vnímají. Dmitrij Jaškin si svým hraním v Rusku na dlouhou dobu zavřel cestu do českého národního týmu.

Cítím, jak se začíná projevovat, že někteří lidé by už Rusko rádi vrátili na šampionáty. Všichni ale vidíme, co se na Ukrajině děje a přijetí Rusů zpátky by rozhodně nebyla vhodná reklama na hokej.

Překvapilo mě, že někoho vůbec napadne, že by kdokoli z KHL přišel na sezonu do extraligy, všechno by se tím smazalo a mohl by hrát na mistrovství. Vůbec si to neumím představit. Je to pro mě úplný nesmysl, lichá varianta.

Na mém názoru se nic nemění. Jasně jsem řekl v předchozích měsících, že morální hodnoty jsou víc než sport. Odsuzuji válku. Pokud chce hrát Jaškin v reprezentaci, pak říkám, pojď hrát do Čech. — Alois Hadamczik (@alois_hadamczik) June 15, 2023

V podobném duchu se vyjádřil i prezident svazu Alois Hadamczik. Asi to měl být námět, jak by Jaškin do budoucna mohl reprezentovat. Nebylo to podle mě myšleno tak, ať se na chvilku vrátí a pak zase může jít do KHL. V Kazani má tříletou smlouvu a z mého pohledu je to minimálně na toto období ztracený hráč.

Není úplně dobré, že prezident vysloví na Twitteru takový názor. Přestože uvedl, že Jaškin reprezentovat nemůže, ten dovětek dává spoustu šancí ke spekulacím. Uvědomme si taky, jak působení Čechů v KHL vnímají fanoušci. Očekávají, že hokejista by měl mít morální zásady, přes které prostě nejede vlak.

Chápu, že se každý chce zabezpečit, jenže pak jsou proti sobě na miskách vah peníze a právě morální zásady, k nimž by měl sport vychovávat. A profesionální sportovec má mít laťku postavenou ještě výš než běžný občan, protože ho lidi sledují a fandí mu. Proto by měly být morální zásady sportovců mnohem silnější než u prodavače párků v rohlíku.

Sportovci si musejí uvědomit, že jsou příkladem pro všechny a proto mě překvapuje, že někdo vůbec chce Jaškinovi dávat šanci. Já bych mu žádnou nedal.

Je viditelné, jak KHL ztrácí popularitu a dělá maximum, aby se nějak ukázala. V Evropě ta liga zmizla z obrazovek, nikdo ji nesleduje a všichni čekáme, jak současná situace ovlivní postavení Rusa Mičkova na draftu NHL. Za poslední dobu KHL opravdu zmizela z hokejové mapy, což je dobře. Jakýkoliv výstřel Dmitrije Jaškina je sice fajn, ale totální nesmysl.