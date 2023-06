Jaškin: Situace na Ukrajině? Nevyznám se v tom, ale svědomí mám čisté! MS v Praze je jako Nobelovka pro vědce

„Jsem velmi překvapen, že o mně píší v (českých) médiích. To, co jsem napsal, se mnou nemá vůbec nic společného. Existují profese - třeba lékaři, hasiči nebo sportovci - kteří nemají národnostní a politické názory. Překvapuje mě, že když někdo dělá svou práci, je to vydáváno za politický postoj," uvádí Jaškin na úvod.