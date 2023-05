Jiříček je po zranění zpátky v zápřahu. Bolelo to hodně, ale už jsem ready na zápas, říká

Naražený bok ho několik dní limitoval. „Bolelo to fakt hodně. Čistý náraz, chtělo to čas na rekonvalescenci. Bál jsem se, aby to neohrozilo můj boj o nominaci. Ale fyzioterapeuti mě dali do kupy, za to jim patří velký dík," usmál se Jiříček. „Na tribuně jsem byl trochu nervózní. Přišla spousta diváků, to miluju na nároďáku. Chci hrát co nejvíc, ale musím si to samozřejmě vybojovat," pokračoval.