Komplikace s letadlem! Hokejová reprezentace se vrátí z Finska se zpožděním

Výběr kouče Kariho Jalonena se po nedělní porážce se Švýcary 2:3 v prodloužení přesunul rovnou z haly Gatorade Center, domovského stánku klubu TPS Turku, na nedaleké letiště. Kolem 16:30 SEČ, kdy měl tým odlétat, nastoupila výprava na palubu letadla, ale nedlouho poté, co hráči dosedli do sedaček, zazněl pokyn kapitána k návratu do letištní haly.