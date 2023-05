Kubalík je s první sezonou v Detroitu spokojený. Teď chce medaili z mistrovství světa

Tentokrát jste vůbec neváhal nad tím, zda na šampionát jet?

Ne. Když jsem začal cítit, že se s Detroitem do vyřazovacích bojů nedostaneme, začal jsem o nároďáku hodně přemýšlet. Jsem rád, že jsem zdravý a můžu být tady. Věřím, že dosáhneme dobrých výsledků jak na nadcházejících Českých hokejových hrách v Brně, tak především poté na mistrovství světa, které za sebe považuju za vrchol sezony.

V dresu Detroitu jste odehrál premiérovou sezonu. Jaká byla?

Začátek byl rozhodně lepší než konec. Nějakou dobu jsme se drželi na pozicích zaručujících play off a vypadalo to docela dobře. Jenže pak přišla šňůra asi sedmi zápasů, které jsme nezvládli. Tím jsme se dostali, obrazně řečeno, na opačnou stranu. Určitý posun oproti předchozímu ročníku NHL to ale pro Detroit byl. A příští rok to snad zase bude po nějakých změnách v mužstvu ještě o něco lepší.

V 81 utkáních jste nastřílel 20 gólů a na 25 jste přihrál. Jste spokojený?

Se mnou to bylo podobné jako s celým týmem. V úvodu se mně hodně dařilo. Pak se ale vrátilo pár marodů a já už jsem neměl tak výraznou pozici v mužstvu jako zpočátku. Před sezonou bych ale takovou bilanci bral.

Když jste loni přecházel z Chicaga do Detroitu, potkal jste se tam i se svým kamarádem Filipem Hronkem, který však byl v průběhu sezony vyměněn do Vancouveru...

Naši českou partičku nám trochu rozprášili. (úsměv). S Filipem jsme spolu trávili v národním mužstvu hodně času, takže mě docela mrzelo, když ho vytrejdovali. Přišel jsem o skvělého parťáka. NHL je ovšem byznys, není to tam nic neobvyklého. Zpočátku mně ale v novém působišti hodně pomohl.

Jaký byl rozdíl mezi životem v Detroitu a Chicagu?

Zatímco v Chicagu jsme žili v centru se spoustou restaurací a lidí v ulicích, po přestupu do Detroitu jsme bydleli v mnohem klidnějším prostředí asi dvacet minut jízdy autem od města. Bydlení i zázemí v novém klubu včetně nové moderní haly je naprosto super. Co jsem potřeboval, to jsem měl.

Co říkáte na to, že v úvodním kole play off NHL čerstvě vypadl favorizovaný Boston mj. s Čechy Pastrňákem, Krejčím či Zachou?

To je obrovské překvapení pro všechny. Vždyť Boston v sezoně dominoval. Já jsem mu kvůli českým klukům přál, aby došel co nejdál. Čekal jsem, že Florida favorita potrápí, ale nikoli, že ho vyřadí. Pro nároďák to může být ale na druhou stranu dobře.

Chystáte se některého z českých hokejistů Bostonu nyní kontaktovat?

Určitě ne. Nikdy to nedělám. Od toho je vedení reprezentace.

Láká vás obhajoba loňského třetího místa na světovém šampionátu?

Samozřejmě. I já bych chtěl medaili. Když si všechno sedne, mohlo by to klapnout. Zatím je to ale ještě daleko. Teď před sebou máme ještě generálku.

Přivítal jste, že se České hokejové hry konají v Brně, kde můžete očekávat při vašich zápasech bouřlivé prostředí?

Jasně. Já se vždycky hrozně moc těším na utkání před domácími fanoušky. Mám radost, že u toho bude moct být moje rodina.

Už jste se bavil s koučem Jalonenem, jaká by měla být vaše role v reprezentačním celku?

Zatím ne. První den mně posloužil hlavně k tomu, abych se na tréninku trochu zapotil. Předpokládám, že detaily budeme řešit později.

Po návratu ze zámoří jste navštívil některé zápasy play off české extraligy. Jak se vám zamlouvalo její vyvrcholení?